Znaki infarkta, ki jih (rekreativni športniki) ne smemo prezreti

Znaki infarkta, ki jih morajo na primer tekači prepoznati, so del zavedanja, da moramo teči previdno. Tek pogosto povezujemo z zdravim in aktivnim načinom življenja.

Navsezadnje je to odličen način za prečrpavanje krvi. Preostane nam samo še obuti superge in začeti teči. Tudi če redno hodimo v fitnes, trenerji in kondicijski trenerji radi vključijo tek v naš vadbeni režim.

Nobenega razloga ni, da ne bi verjeli v prednosti teka, vendar moramo misliti tudi na zdravje svojega srca.

Znaki srčnega infarkta

Vsaka bolečina v prsnem košu, zasoplost in obilno znojenje, ki ni sorazmerno z redno vadbo, so lahko simptomi srčnega infarkta, pravi dr. Tapan Ghose, direktor kardiologije pri Fortis Flt v New Delhiju, v pogovoru za HealthShots. Tekače opozarja, kako prepoznati znake srčnega napada, in navaja druge simptome, ki so:

palpitacije (občutek močnega in hitrega bitja srca),

omotica,

občutek vrtoglavice in

nelagodje v mišicah v osrednjem delu prsnega koša kot tudi možnost bolečine v levi ali desni roki s potenjem.

Tekači v primerjavi z ženskami, ki imajo sedeč življenjski slog

Menijo, da ženske, ki imajo sedeč način življenja, bolje opazijo znake srčnega infarkta kot tiste, ki tečejo. Nekateri pogosti simptomi srčnega infarkta pri ženskah so:

utrujenost,

težko dihanje,

bolečine v čeljusti, vratu ali zgornjem delu hrbta in

pritisk v spodnjem delu prsnega koša.

Te simptome je zlahka mogoče napačno razlagati. Ko ženske s sedečim načinom življenja doživijo enake simptome, bodo verjetno bolj pozorne. Ženske z rednim režimom vadbe lahko mislijo, da je bolečina posledica napačne vadbe, da je dvignila utež na napačen način ali pa je bila pretežka zanjo.

Sama vadba pri večini ljudi na začetku povzroči palpitacije, potenje in težko dihanje. Kadar pa so ti simptomi večji in intenzivnejši ali nesorazmerni ali se pojavijo pri nižji stopnji vadbe, nas mora že skrbeti. Zato dr. Ghose opozarja, da moramo biti pozorni na te simptome.

Nasveti za preprečevanje srčnega infarkta

Infarkt nas lahko preseneti kot nezaželen gost, a obstajajo nasveti, kako ga preprečiti.

Kaj lahko storimo:

poznati moramo svoje dejavnike tveganja;

če imamo sladkorno bolezen, visok krvni tlak ali visok holesterol, jih moramo imeti pod nadzorom;

vzdrževati moramo zdravo telesno težo;

izbirajmo živila, ki so zdrava za srce;

če kadimo, moramo prenehati.

Dejavniki tveganja za srčni infarkt so: