Zimska sezona je pred vrati, s tem pa tudi čas za pregled opreme za zimske športe

Zimska sezona 2024/2025 je pred vrati, s tem pa tudi čas za pregled opreme za zimske športe. Ena od priljubljenih možnosti za nabavo oziroma menjavo opreme so tudi smučarski sejmi oziroma sejmi rabljene smučarske opreme, ki jih v večjih krajih po vsej Sloveniji organizirajo smučarski klubi ali športna društva.

Na STA so pripravili pregled nekaterih že najavljenih sejmov, naknadno ga bodo dopolnili z novimi.

Zbrane sejme so označili na tem zemljevidu. Vse informacije so zbrali iz napovednikov in drugih javnih virov.