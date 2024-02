Zdrava stopala - na njih naš svet stoji

Poškodba stopala lahko povzroči nenatančen prenos teže in tako povzroči, da »napaka« potuje navzgor po nogi, skozi kolk in v hrbet. Poškodovano stopalo pa je še vedno odgovorno za premikanje telesa …

Zdrava stopala so temelj aktivnega življenjskega sloga, vendar je verjetno, da jim ne posvečate ustrezne pozornosti. S staranjem postanejo zdrava stopala bistvenega pomena za mobilnost, aktivnost in varnost, pravijo strokovnjaki.

Ali lahko stopala okrepimo? Vaje za stopala vam lahko pomagajo pridobiti moč, gibljivost in prožnost stopal. Pravijo, da je krepitev stopal lahko prav tako koristna kot krepitev drugih delov telesa. Stopala so zelo pomembna, nanje pa pri vsakodnevnih opravilih pogosto pozabimo.

Redna vadba stopal ne le izboljša splošno zdravje stopal, ampak lahko tudi zmanjša tveganje za poškodbe. Hoja je najboljša vadba za stopala. Ko hodite, s stopalom opravite celoten obseg gibanja, od trenutka, ko se peta dotakne tal, pa vse do dviga s prsti.

Poleg tega je hoja ena najboljših oblik vadbe za celotno telo. Izboljšuje zdravje srca in ožilja ter lahko pomaga cirkulaciji, mišičnemu tonusu in razpoloženju.

Poleg hoje lahko ohranjate zdrava stopala tudi z vajami za gibljivost in odpornost

Vaje za fleksibilnost so vaje, ki izboljšujejo prožnost, pomagajo ohranjati stopala gibka in lahko zmanjšajo tveganje za poškodbe. Ne skrbite, če so stopala z leti otrdela; raziskave kažejo, da ne glede na to, koliko ste stari, lahko še vedno izboljšate svojo prožnost.

Najlažji način za izgradnjo prožnosti je s počasnimi in nežnimi razteznimi vajami, pri čemer - to je pomembno - se osredotočamo na eno skupino mišic naenkrat.

Uporovne vaje so tiste, pri katerih vaše mišice delujejo proti določeni vrsti upora, kot so uteži ali vadbeni trakovi. Krepijo mišice, ki posledično zagotavljajo boljšo oporo in zaščito stopala kot celote. Trakovi za vadbo so na voljo v različnih barvah, po katerih se ločijo glede na razteznost.

Vaje za gibljivost stopal in odpornost, naj postanejo stalnica. Nekaj jih lahko naredite, medtem ko sedite za svojo mizo. Da bi se izognili zdrsom in padcem, bodite med vadbo bosi in imejte v bližini stol, mizo ali steno, ki jo lahko uporabite za ravnotežje.

Ne izvajajte vaj za stopala, če vas bolijo

Pred izvajanjem kakršnih koli vaj za stopala si vzemite nekaj časa za raztezanje in krepitev mišic stopal. V nasprotnem primeru stopala ne bodo dovolj pripravljena na nosilnost bremena športne dejavnosti, zlasti pri športih z velikim udarnim učinkom, kot sta tenis ali aerobika.

Če imate artritis, sladkorno bolezen, kardiovaskularne težave ali strukturne težave s stopali, ki bi lahko vplivale na vadbo, se najprej posvetujte s strokovnjakom za nego stopal.

O vajah za stopala pa naslednjič - dotlej pa čim več hodite.