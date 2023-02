Vsi vemo, da je »modra Nivea« dobra, vendar nam niso povedali vseh njenih prednostih

Krema Nivea v klasični, modri škatlici, s prepoznavnim vonjem in preprosto formulo je nenadomestljiv inventar v kopalnici moških in žensk.

Marsikdo se od nje ne loči in nosi celo s seboj v torbi. Krema Nivea pa ni dobra samo za hitro osvežitev obraza ali rok. Uporabite jo lahko na več načinov, danes pa razkrivamo, kako.

Vemo, da je to zelo kakovostna krema in da ima njena uporaba številne prednosti, ampak ali ste o njej vedeli naslednje. Ne, ne gre za reklamo, samo za povzetek s spletne strani.

Proti staranju.

Napovejte vojno gubam s kremo Nivea! Kremo nanesite pred spanjem na predele, kjer opažate, da nastajajo gube in kmalu boste opazili razliko!

Podočnjaki

Po nevihtni noči se vsi zbudimo s podočnjaki pod očmi. Precej težko jih je pokriti, zato je najbolje preprečiti njihov nastanek. Pred spanjem kremo nanesite na občutljivo kožo okrog oči. Zjutraj se nežno umijte in opazili boste razliko.

Suha koža na komolcih

Mnogi ljudje trpijo zaradi suhe kože na komolcih, ki se lušči. In tukaj je Nivea idealna vlažilna krema kremo, ki bo kožo ponovno naredila gladko in mehko.

Suha koža na rokah

Suha koža na rokah je pogosta težava – še posebej, če si morate roke umivati ​pogosto. Ne potrebujete dragih krem ​​za roke, zasnovanih posebej za zelo suho kožo. Vse, kar potrebujete, je Nivea: je tako močna vlažilna krema, da so tudi razpokane in razpokane roke po uporabi spet gladke. Učinkovit je tudi za suho kožo na kolenih in stopalih!

Preprečevanje in zdravljenje dermatitisa

Najpogosteje ljudje trpijo za dermatitisom, ki je posledica prekomerne ali nepravilne uporabe preveč agresivnih mil, čistil, krem ​​in drugih izdelkov. To povzroči ekcem, rdečico, srbenje in otekanje kože. Zaradi svoje posebno goste teksture je Nivea primerna tudi za zdravljenje teh resnih kožnih težav. Seveda bi bilo v primeru, da vam ne bo bolje, dobro obiskati dermatologa.

Zdravljenje manjših opeklin

Dovolj je, da se za delček sekunde dotaknete vroče ponve ali štedilnika, za katerega niste vedeli, da je vklopljen, in vaš prst ali roka začneta strašno peči. Tudi tokrat bo Nivea vaša rešiteljica: kožo pomirja.

Zdravljenje sončnih opeklin

Vsi smo imeli priložnost, da smo poleti pozabili nanesti kremo za sončenje ali preživeli preveč časa na soncu. Nato smo tisto noč ali naslednje jutro pokriti z znanimi, bolečimi, rdečimi opeklinami. A že po nekaj nanosih Nivee se bo koža umirila in občutili boste olajšanje.

Strije

Za preprečevanje strij med nosečnostjo si trebuh, prsi in boke vtrite s kremo Nivea. Rezultati bodo tako dobri, kot če bi uporabili draga olja, posebej oblikovana za preprečevanje strij.

Odstranjevanje ličil

Če imate doma kremo Nivea, lahko pozabite na drage odstranjevalce ličil. Vatirano palčko pomočite v kremo in zlahka odstranite ličila, tudi vodoodporna.

Balzam za ustnice

Nihče ne mara poljubljati suhih, razpokanih ustnic, kajne? Da bodo vaše ustnice spet mehke in gladke, jih nekaj dni večkrat na dan masirajte s kremo Nivea. Vaše ustnice bodo preprosto vabile na poljub, vi pa boste prihranili denar, ki bi ga porabili za drage balzame za ustnice.

Neverjetno, na koliko načinov lahko uporabite majhno škatlico te kreme. Prihranili boste denar in s seboj vam ne bo treba nositi kopice dragih negovalnih izdelkov – popolna rešitev za marsikatero težavo gre v vaš žep!