V Tivoliju se je zbralo tisoč članov Šole zdravja

Na deževen spomladanski dan, v četrtek 28. marca 2024, je Društvo Šola zdravja v ljubljanski Hali Tivoli organiziralo športni dogodek Vsak trenutek, je lahko nov začetek.

Osrednji del programa je bil posvečen 15. zboru članov, ki so ga končno, po štirih letih zopet izvedli v živo. Udeležilo se ga je okrog tisoč članov, ki so prišli z vseh koncev Slovenije.

Zbora članov v Hali Tivoli so se udeležili tudi pomembni gostje, med njimi Biserka Marolt Meden iz Urada predsednice Republike Slovenije, podžupan Mestne občine Ljubljana, Dejan Crnek in podpredsednik Zveze organizacij pacientov Slovenije, Franci Gerbec, ki so v svojih nagovorih namenili pohvalne besede navzočim članom, jim čestitali za vztrajnosti pri redni jutranji telovadbi in vsakodnevni preventivni skrbi za svoje zdravje.

Z uvodnim nagovorom je navzoče pozdravila tudi nova predsednica društva Zdenka Kavčič, ki je posebej pozdravila tudi idejnega ustanovitelja društva, dr. Nikolaya Grishina iz Belorusije, saj se ta te dni mudi v Sloveniji.

Ostali so mu s ploskanjem izrekli dobrodošlico že ob vstopu v dvorano. V svojem nagovoru jim je dr. Grishin med drugim zaupal, da si Šolo zdravja vsekakor šteje v čast in ponos.

FOTO: Ubald

Kot skrbni oče pa si ni mogel kaj, da članom v dvorani ne bi namenil tudi nekaj nasvetov o dihanju in vadbi, ki je sestavni del gibanja, pozdravil pa je tudi širjenje programa Šole zdravja z drugimi, novimi projekti, kakršen je tudi - Dihamo z naravo.

Nagovorom gostov je sledila vodena vadba »1000 gibov« pod vodstvom strokovnega tima društva. Simon Jurmić, mladi kineziolog je vsako vajo napovedal in duhovito komentiral.

Andraž Purger, prof. športne vzgoje in Eva Jeza mag. kineziologije sta vaje sinhrono izvajala vsak na svoji strani dvorane

Po skupinski telovadbi so se lahko navzoči sprostili ob petnajstminutni zabavni točki s kavbojskimi plesi skupine HOT iz Ljubljane.

V uradnem delu so predstavili poročila za leto 2023 ter smernice in načrte za letošnje leto, saj bodo oktobra dopolnili 15 let obstoja.

»Se spominjate časov, ko ste bili stari 15 let? To so leta, ko smo doživljali veliko sprememb in ko smo se spraševali, kdo smo, kam gremo in kaj si v resnici želimo« je v nagovoru omenila Zdenka Kavčič in nadaljevala »spremembe se vsekakor dogajajo tudi na nivoju društva, predvsem na ravni njegove organizacije. Pa vendar je naša identiteta jasna. Ostajamo zvesti svoji jutranji telovadbi in vsakodnevni skrbi za svoje splošno psiho-fizično počutje. Ostajamo zvesti društvu in iz dneva v dan gradimo svojo pripadnost s podobno mislečimi ljudmi, ki prevzemajo skrb za svoje zdravje v svoje roke«.

Predsednica in idejni ustanovitelj DŠZ dr. Grishin. FOTO: Ubald

Na Zboru članov so člani izvolili tudi novi Upravni in Nadzorni odbor ter Disciplinsko komisijo za mandatno obdobje 2024 – 2028 ter potrdili Zdenko Kavčič za novo predsednico, ki je prevzela vodenje društva že marca 2023, namesto nekdanje predsednice Zdenke Katkičeve, ki je s te funkcije zaradi zdravstvenih razlogov odstopila predčasno.

Izbrali pa so tudi novo podpredsednico društva Mojco Šikonja, ki je v društvu zaposlena od junija 2023 in se v društvu še posebej ukvarja z javnimi naročili.

Častna članica društva je postala bivša predsednica Zdenka Katkič, ki ga je skupaj s preostalima dvema častnima članoma, dr. Nikolajem Grišinom in Emo Perkovič, tudi soustanovila.

FOTO: Ubald

Ob zaključku Zbora je predsednica društva podelila priznanja najbolj zaslužnim prostovoljcem, ki s svojim prizadevnim delom širijo zamisel o gibanju in zdravem načinu življenja ter skrbijo za usposabljanje novih skupin.

Nagrado za izjemne dosežke je prejel Matjaž Marinček (Zagradec), predsednik delovnega predsedstva tokratnega Zbora, član starega in novoizvoljenega Upravnega odbora in glavni urednik revije Šola zdravja.

Za zaključek in popestritev uradnega dela programa je poskrbel znani imitator Tilen Artač, ki je s svojimi posrečenimi imitacijami nasmejal člane in poskrbel za dobro voljo. Artač je pokazal tudi svoj glasbeni talent, saj sta skupaj z violinistom Klemnom Bračkom zaigrala še Čardaš in tako poskrbela za popoln kulturni utrip.

Sledila so predavanja, saj so druge napovedane dejavnosti zaradi dežja žal odpadle. Zanimanje so pritegnile tudi stojnice navzočih organizacij: NIJZ je predstavil program SVIT z modelom debelega črevesa, MO-GY Center zdravja, Medex in Hiša zdravja so zainteresiranim ponudili različna svetovanja ter brezplačne vzorce svojih izdelkov.