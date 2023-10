Šola zdravja z lepo nagrado

Prejšnji mesec smo poročali o tem, da se po poletnem premoru vrača Društvo Šola zdravja z vodenim sproščanjem v naravi, ki se imenuje Dihamo z naravo in poteka na kar 25 lokacijah po Sloveniji. Idejni vodja projekta je Andraž Purger, učitelj športne vzgoje. Gre za enourno brezplačno aktivnost na prostem, s katero udeleženci krepijo telesno in duševno zdravje. Osnovna dejavnost društva je jutranja telovadba 1000 gibov.

»Skrbimo za spodbujanje rednega gibanja in telesne vadbe, ohranjamo zdravje za dolgo samostojno življenje, povečujemo delež gibalno aktivnega prebivalstva, vračamo voljo do življenja osamljenim in starejšim osebam, krepimo psihofizično kondicijo starejših, preprečujemo potek kroničnih bolezni ter prispevamo k zmanjšanju tveganja za razvoj depresivnih in anksioznih motenj,« pojasnjujejo v društvu in dodajajo, da so prepoznavni po oranžni barvi.

Tokrat so sporočili še posebno navdihujočo novico, saj je Društvo Šola zdravja prejelo mednarodno priznanje oziroma nagrado fit for life 2023, ki jo podeljuje fundacija Fit for Life s sedežem v Ženevi. »Ta nagrada predstavlja izjemen dosežek za naše društvo ter potrditev naših prizadevanj za spodbujanje zdravega in aktivnega življenja,« pravijo v društvu, ki mu predseduje Zdenka Kavčič.

Triletno partnerstvo

Slovensko društvo so med četverico nagrajencev izbrali med več kot 350 prijavami iz več kot 80 držav sveta. Društvu Šola zdravja so se med nagrajenci pridružili še The Filo Project iz Velike Britanije, Zeitpolster iz Avstrije in ExWell Medical iz Irske.

»Fundacija vsako leto podeljuje nepovratna sredstva v višini 100.000 evrov neprofitnim organizacijam in socialnim podjetjem, ki izvajajo pionirske projekte za spodbujanje vseživljenjske kondicije, mobilnosti in zdravja v starajočih se družbah. Naše društvo je bilo prepoznano kot visoko uspešno, inovativno in vplivno na področju aktivnega življenja in staranja. S fundacijo smo sklenili triletno partnerstvo z možnostjo dolgoročnega sodelovanja. Večletna podpora bo omogočila postopno širjenje programov in ozaveščanja javnosti o pomenu zdravega staranja,« so še poudarili v Društvu Šola zdravja.