V Bologni bo tridnevni sejem posvečen kolesarskim počitnicam

Že na začetku je treba povedati, da na sejmu ne bo predstavljen samo italijanski kolesarski turizem, temveč bo zajeta skoraj cela Evropa. Predstavila se bo tudi Slovenska turistična organizacija pod svojim znanim sloganom I feel Slovenia.

Na sejmu kolesarskega turizma boste našli vse, kar vas zanima glede načrtovanja kolesarskih poti, lažje boste izbrali naslednjo kolesarsko destinacijo, našli najboljše storitve povezane s kolesarskimi počitnicami. Da, tudi tisti, ki se resno ukvarjate s kolesarskim športom, boste našli nove destinacije za kakovosten trening.

Predstavili se bodo vsi kolesarski hoteli, ki se že nekaj let ukvarjajo specializirano s kolesarskim turizmom.

Tu boste našli ideje za organizirane družinske počitnice, samotne avanture ...

Na predstavitvi letošnjega sejma kolesarskega turizma v Bologni. FOTO: Fiera del Cicloturismo

Razstavljalci se bodo srečali z vsemi, ki pospešeno gradijo prihodnost kolesarskega turizma v svojih državah. Gre za poslovno priložnost, kako svet seznaniti, kaj vse si lahko privoščimo s pomočjo koles.

Forumski dan bo namenjen strokovnjakom iz kolesarske industrije in razvoju novih poslovnih modelov z vedno večjo mednarodno prisotnostjo. Pripravljeno bo več delavnic, povedano bo več zgodb, izkušenj za vso javnost. In seveda, predstavili se bodo tudi številni razstavljavci od destinacij za aktivne počitnice do proizvajalcev koles in dodatne opreme.

Sejem kolesarskega turizma Fiera del cicloturismo, ki ga organizira Bikenomist, podjetje specializirano za komunikacijo in promocijo kolesarske ekonomije, se vrača v prostor DumBO v Bologni v petek, 5. aprila, soboto, 6. in nedeljo, 7. aprila 2024.

Petek, 5. aprila, je namenjen samo vpletenim v kolesarsko industrijo, torej, bo to dan za poslovna snidenja in sestanke.

V soboto, 6. aprila in nedeljo, 7. aprila, pa je sejem odprt za splošno javnost.

Udeležbo na sejmu so že potrdili Španija, Turčija, Slovenija, Češka republika, Hrvaška, Belgija, Sicilija, Veneto, Basilicata, Toskana, Furlanija Julijska krajina in mnoge druge destinacije, ki so se osredotočile na aktivni kolesarski turizem. Enako so potrjeni tudi blagovne znamke koles in storitev, kot so Shimano, Canyon, 3T, Decathlon, Gazelle, Bergamont, BRN, Repower in drugi.

Za stike in razstavljanje na Sejmu kolesarskega turizma: expo@fieradelcicloturismo.it Za dodatne informacije: www.cycletourismshow.com

