Znanstveniki trdijo, da so odkrili glavni vzrok debelosti pri večini ljudi

Znanstveniki verjamejo, da je najbolj priljubljena vrsta sladkorja v ameriški hrani glavni vzrok debelosti, saj spodbuja biološke spremembe v človeškem telesu, zaradi katerih se lažje zredimo in otežimo hujšanje, poroča Daily Mail.

Raziskava, objavljena v reviji Obesity, je pokazala, da koruzni sirup z visoko vsebnostjo fruktoze, ki se uporablja v številnih prehrambenih izdelkih, tudi tistih, ki veljajo za zdrave, kot so beljakovinske ploščice in polnozrnate žitarice, močno prispeva k debelosti.

Čeprav je znano, da živila z visoko vsebnostjo sladkorja in maščob povečujejo tveganje za povečanje telesne mase zaradi presežka kalorij in slabe porabe energije, je nova analiza prejšnjih študij pokazala, da ta oblika koruznega sirupa zmanjša raven hormona sitosti.

Fruktoza je naravno prisotna v sadju, kjer je uravnotežena z visoko vsebnostjo zdravih vlaknin in drugih hranil, za razliko od predelane hrane.

Vendar je vrsta, ki se najpogosteje uživa v ZDA, vzeta iz koruze, ki so ji odvzeta hranila in vlaknine, nato pa se spremeni v koruzni sirup z visoko vsebnostjo fruktoze.

Strokovnjaki so pojasnili, da se ob uživanju hrane, bogate s fruktozo, količina koristne energije, ki je na voljo za vzdrževanje celic, močno zmanjša, kar povzroči občutek lakote.

Večina zaužitih ogljikovih hidratov in maščob zmanjša raven ATP molekule, ki poganja celice, da se lahko premikajo, delijo in opravljajo osnovne funkcije v človeškem telesu.

Na ta način se spodbudi sproščanje hormona, imenovanega leptin, ki signalizira možganom, da ni več treba jesti, ko pa se fruktoza presnovi v jetrih – kot vir energije uporabi ATP.

Izčrpavanje celičnega ATP je povezano z lakoto, žejo, povečanim vnosom hrane, upočasnjeno presnovo v mirovanju in povečano absorpcijo soli.

Znanstveniki verjamejo, da obstaja več učinkov na telo, zaradi katerih je večja verjetnost, da povzroči debelost kot druge vrste sladkorja in aditivov za živila.

Čeprav praktično vse hipoteze priznavajo pomen zmanjšanja predelane hrane, ostaja nejasno, ali se je treba osredotočiti na zmanjšanje vnosa sladkorja - navaja raziskava.

Richard Johnson, vodilni raziskovalec z University of Colorado Anschütz Medical Campus, meni, da so vse hipoteze veljavne, fruktoza pa jih združuje.

Teorije, ki postavljajo presnovne in prehranske dejavnike v središče epidemije debelosti, so vsi koščki sestavljanke, ki jih združuje še zadnji košček - fruktoza. To je tisto, kar sproži naš metabolizem, da preide v način nizke porabe in izgubi nadzor nad apetitom, mastna hrana pa postane glavni vir kalorij, ki spodbujajo pridobivanje teže - pojasnjuje Johnson.

Čeprav so bile vse hipoteze obravnavane kot medsebojno nezdružljive, je namen raziskave pokazati, da se dojemajo kot komplementarne.

Odkrivanje posebnih dejavnikov debelosti zagotavlja vpogled v možna ciljno usmerjena zdravljenja, ki se lahko na koncu izkažejo za učinkovitejša od zdravil na trgu.

Veliko raziskav, na katere so se znanstveniki oprli, je bilo opravljenih na miših, kar je omejevalni dejavnik, ko gre za določanje, kako bi te hipoteze lahko veljale za ljudi.