To so prvi simptomi sladkorne bolezni

V svetu že desetletja ne pojenja še ena enako nevarna epidemija kot druge, in to je pojav sladkorne bolezni.

Evo, kdaj boste začeli čutiti simptome Tip 1. Običajno se diagnosticira v mladosti in se hitro razvije z opaznimi simptomi, ki se pojavijo v dveh tednih.

Na sladkorno bolezen tipa 2 neposredno vplivata življenjski slog in prehrana. Simptomi se lahko razvijejo v daljšem časovnem obdobju in zlahka ostanejo neopaženi.

Včasih traja leta, da se simptomi razvijejo in jih je težko opaziti, nekateri pa jih sploh ne opazijo. Običajno se razvije v odrasli dobi, čeprav se zdi, da je vse pogosteje pri otrocih in mlajših odraslih.

Tudi blaga oblika je lahko zelo nevarna. Visok krvni sladkor lahko poteka neopazno in brez jasnih simptomov, že le majhno zvišanje krvnega sladkorja lahko poškoduje živce, ledvice in očesno mrežnico. Dlje, kot ste brez pomoči, večja škoda lahko nastane.

Več simptomov se pojavi zgodaj in nanje je treba biti pozoren

Pogosto uriniranje

Sladkorna bolezen se pogosto kaže tako, da morate pogosteje kot običajno na stranišče in se verjetno večkrat zbudite sredi noči. Je posledica povečanja sladkorja v telesu, ki se ga skuša znebiti z uriniranjem. Urin je lahko moten in ima vonj po sadju.

Povečana žeja

Pogosto uriniranje bo povzročilo občutek dehidracije, še en zgodnji simptom sladkorne bolezni, bolniki pa se pogosto odžejajo s sadnimi sokovi ali čokoladnim mlekom, ki sta najslabša izbira pri sladkorni bolezni.

Takšne pijače bodo telo napolnile s sladkorjem in samo poslabšale težavo. Če pijete več tekočine kot običajno in se težko odžejate, je to dober razlog za obisk zdravnika.

Povečana lakota ali izguba teže

Sladkorna bolezen lahko hkrati poveča raven glukoze v telesu, vendar tudi blokira celice, ki jo morajo uporabljati kot energijo. Tako lahko čutite nenehno lakoto, saj so mišice brez energije, telo pa lahko za energijo porabi nakopičeno maščobo, zato shujšate.

Mravljinčenje v rokah in nogah

Zapleti se lahko pojavijo preden ugotovite, da imate sladkorno bolezen, in ena od njih je poškodba živcev, ki lahko povzroči otrplost ali mravljinčenje v nogah. Tako stanje imenujemo diabetična nevropatija.

Čeprav lahko »napade« kjer koli, raziskave razkrivajo, da se pri 50 odstotkih bolnikov težave pojavijo ravno na nogah in stopalih. Občutite lahko mravljinčenje, pekoč občutek ali otrplost ter povečano občutljivost na temperaturo zraka, pojavijo se lahko tudi krči.

Zamegljen vid

Diabetična retinopatija je zaplet sladkorne bolezni, ki vpliva na oči. Pojavi se, ko visoka raven sladkorja v krvi povzroči poškodbe krvnih žil v mrežnici (retini), svetlobno občutljivem tkivu na zadnji strani očesa. Ta bolezen je glavni vzrok izgube vida pri odraslih v delovno aktivni dobi. Če opazite simptom, imenovan diabetična retinopatija, se posvetujte s svojim zdravnikom.

Okužbe mehurja in glivične bolezni

Visoka raven sladkorja v urinu in nožnici lahko postanejo plodna tla za razmnoževanje bakterij, ki povzročajo okužbe. Glede na raziskave imajo ljudje s sladkorno boleznijo tipa 2 večjo možnost, da zbolijo za okužbami sečil in da se te pogosto ponavljajo.