To so posledice mešanja antibiotikov in alkohola

Ko se vas lotijo ​​bakterije, bolezni in vam zdravniki predpišejo antibiotike, morate vnaprej vedeti, da jih ne smete mešati z alkoholom, in tukaj je, razlaga, zakaj.

Mešanje zmernih količin alkohola z antibiotikom običajno ne bo zmanjšalo učinkovitosti antibiotika, lahko pa povzroči stranske učinke in prepreči naravno sposobnost telesa, da se regenerira.

Zdravniki opozarjajo na resne posledice, ki jih lahko povzroči omenjeno mešanje. Na primer, pitje alkohola, medtem ko se telo bori z okužbo, lahko vodi do dehidracije, razdraženega želodca, moti normalno spanje in zmanjša imunski odziv.

Pri mešanju alkohola in antibiotikov se lahko pojavijo stranski učinki, kot so slabost, bruhanje, bolečine v trebuhu, zardevanje in poškodbe jeter. Pojavijo se tudi neželeni učinki, kot so zardevanje, glavobol, slabost in bruhanje ter hitro bitje srca.Ta kombinacija pogosto povzroči zaspanost, omotico in zmedenost.

Alkohol lahko tudi zmanjša učinkovitost antibiotikov ali celo poveča njihovo toksičnost, zato alkohol in antibiotiki skupaj niso dobra kombinacija.

Zato med terapijo, nato pa še vsaj 72 ur po prenehanju jemanja zdravila, ne pijte alkohola, opozarjajo zdravniki.

Ko se alkohol meša z antibiotiki, ki delujejo tudi kot zaviralci centralnega živčnega sistema, lahko pride do aditivnega učinka. Ti učinki so lahko hudi med vožnjo ali upravljanjem s stroji, pri starejših in bolnikih, ki morda jemljejo druga zdravila za depresijo, kot so opioidi za lajšanje bolečin, mišični relaksanti, antidepresivi, med drugim zdravila proti anksioznosti ali epileptične napade.