To so cene smučarskih kart za zimsko sezono 2024/25. Stari vrh ne bo obratoval

Smučarska sezona je pred durmi. Vremenoslovci pravijo, da bo ta teden sneg pobelil Slovenijo nad 800 metri nadmorske višine. Torej, začela se bo smučarska sezona.

Slovenija je znana po nekaj zelo lepo urejenih smučišč. Izberete lahko med veliko zanimivimi smučišči, ki so lahko dostopna in primerna tako za začetnike kot za tudi bolj zahtevne smučarje.

Pripravili seznam slovenskih smučišč in kakšne so cene vozovnic za letošnjo sezono.

Kranjska gora

Je logistično lahko dostopen smučarski center. Rekreacijsko turistični center Kranjska Gora je center z najdaljšo smučarsko tradicijo v Sloveniji.

Cene kart: Odrasli 47 evrov, otroci 29 evrov

Cerkno

Na dobrih 1200 metrih nadmorske višine postavljenih 70 hektarov prog je namreč dovolj za smučarje vseh kakovostnih razredov, za nameček pa so urejeni tudi poligoni za najmlajše in za adrenalinske odvisnike.

Cene kart: Odrasli 42 evrov, otroci 24,50, otroci do 6 let 1 evro, mladi in seniorji 36 evrov.

Rogla

Na Rogli imajo otroški park Rogla, ki omogoča lažje in zabavnejše učenje snežnih športov za otroke, mladostnike in osebe s posebnimi potrebami. Urejene so tekaške proge, smučišče Fun Park in sankališče Zlodejevo. Kupci smučarskih vozovnic imajo tudi 30 % popust za vstop v termalne bazene in Savna vas v Termah Zreče.

Cene kart: Odrasli 45 evrov, otroci 29 evrov

Stari vrh

Priljubljeno smučišče na Starem vrhu letošnjo zimo ne bo obratovalo, sta se odločili večinski lastnici, občini Škofja Loka in Gorenja vas - Poljane. Smučišče je močno zadolženo, saj dolg do lastnikov zemljišč, dobaviteljev in bank znaša 250 tisoč evrov.

Krvavec

Krvavec je drugo najvišje ležeče smučišče, saj je najvišje ležeča zgornja postaja žičnice na Zvohu 1971 metrov nad morjem.

Smučišče Krvavec je že deveto leto zapored razglašeno za Naj smučišče v Sloveniji na prestižnem glasovanju World Ski Awards! Prav tako so dobili priznanje, ki ga je prejel Hotel Krvavec kot najboljši butični smučarski hotel.

Cene kart: Odrasli 43 evrov, otroci 27 evrov

Vogel

Velja za smučišče z najlepšim razgledom. Ima najdaljšo smučarsko progo v Sloveniji – Žagarjev graben, ki je dolga kar sedem kilometrov in pol.

Cene kart: Odrasli 44 evrov, otroci 22 evrov, mladi in seniorji 38 evrov

Mariborsko pohorje

Je največje slovensko smučišče, tako po dolžini prog kot po površini. Na razpolago je 42 kilometrov smučarskih prog in 20 različnih žičnic.

S ponudbo lahkih in zahtevnejših prog je Pohorje primerno za vse smučarje, še zlasti pa se je uveljavilo kot priljubljeno družinsko smučišče. Pozimi se ponaša tudi z več kot sedmimi kilometri osvetljenih prog za nočno smuko.

Cene kart: Odrasli 45 evrov, otroci 26 evrov