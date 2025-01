To je zajtrk Melanie Trump: Dan začne s pravo zakladnico hranil

Melania Trump, prva dama ZDA, pri 54-letih navdušuje s svojo vitko postavo, mladostnim videzom in neizčrpno energijo.

Njena elegantna podoba, zlasti med inavguracijo njenega moža Donalda Trumpa, je pritegnila pozornost po vsem svetu. A kaj je skrivnost njenega zdravega videza?

Čeprav je bila Melania že vrsto let manekenka, kar bi pri mnogih vzbudilo domnevo, da zelo resno pazi, kako se hrani, je resnica povsem drugačna.

Slovenka, ki se je povzpela med najbolj prepoznavne ženske na svetu, velik pomen pripisuje uravnoteženim obrokom, a se hkrati ne odpoveduje priljubljenim pregreham, kot so piščanec s parmezanom, hitra hrana in sladoled.

Melanijin dan se začne z zdravim smutijem

Kljub uživanju priljubljenih dobrot pa Melania dan začne z napitkom, ki ga sama označuje kot ključen za ohranjanje energije in vitke postave. Njen jutranji smuti vsebuje številne hranljive sestavine, ki pripomorejo k boljši prebavi, stabilni ravni energije in krepitvi imunskega sistema.

Sestavine Melanijinega smutija:

sveža špinača,

stebla zelene,

korenje,

pest borovnic,

jabolko,

pomarančni in limonin sok,

jogurt z nizko vsebnostjo maščob,

laneno seme,

Ta zeleni smuti je prava zakladnica hranil. Vsebuje vitamine A, B, C, in K, minerale, kot so kalij, kalcij, magnezij, mangan in železo, ter naravne sladkorje, vlaknine in antioksidante. Po mnenju nutricionistov je takšna kombinacija popoln začetek dneva, saj izboljšuje splošno počutje in podpira zdrav življenjski slog.

Prilagoditev potrebam posameznika

Nutricionisti svetujejo, da sestavine prilagodite svojim osebnim potrebam in okusu. Tak napitek je primeren tako za tiste, ki si želijo več energije, kot za tiste, ki želijo ohraniti zdravo težo ali izboljšati svoje zdravje.

Melanijina strast do zdravih sladic

Melania si občasno privošči tudi sladico, vendar posega po temnih čokoladah z visokim deležem kakava. Črna čokolada je bogata s flavonoidi, ki pomagajo v boju proti oksidativnemu stresu, izboljšujejo zdravje srca in vsebujejo ključne minerale za močan imunski sistem in zdravje možganov.

Nasvet nutricionistov: Dodajte ingver

Za dodatno izboljšanje okusa in koristi smutija strokovnjaki priporočajo dodatek ingverja. Ta korenina je znana po svojih protivnetnih lastnostih in pozitivnem vplivu na prebavo.

S svojo kombinacijo zdrave prehrane, občasnih pregreh in predanosti aktivnemu življenjskemu slogu Melania Trump dokazuje, da sta mladosten videz in energija dosegljiva tudi po 50. letu, so že zapisali na zivim.jutranji.hr.