Lenarjenje se ne splača: telesna nedejavnost je tako nezdrava kot kajenje

Če ste stari 40 let in vas zanima nekaj ali vse od tega: kajenje, čezmerno uživanje alkohola ali opioidi, obstaja velika verjetnost, da ne boste dočakali osem ali devet desetletij.

​Opioidi so skupina zdravil, ki izkazujejo podobne lastnosti kot opiati – alkaloidi v opiju (na primer morfin).

Opioidi delujejo na tako imenovane opioidne receptorje. Vse substance, ki se vežejo na te receptorje, načeloma štejemo med opioide.

V medicini imajo pomembno vlogo analgetikov (t. i. močni ali opioidni analgetiki), so pa med njimi tudi substance, ki se zlorabljajo kot mamila.

To morda ni novica, vendar je dolgoročna študija skoraj 720.000 ameriških vojaških veteranov pokazala, da so slabe življenjske navade najslabše, vsaj med nekdanjimi vojaki, ki pogosteje trpijo zaradi stanj, kot je posttravmatska stresna motnja.

Za namene študije je skupina znanstvenikov pod vodstvom Xuan-Mai Nguyen z Univerze v Illinoisu proučevala osem življenjskih navad, ki naj bi pripomogle k zdravemu življenjskemu slogu, in sicer telesna aktivnost, pravilna prehrana, neuživanje večjih količin alkohola, opustitev kajenja, dobro prenašanje stresa in dober spanec, vzdrževanje pozitivnih socialnih odnosov in neuporaba opioidnih protibolečinskih sredstev.

Osamljenost, hitra hrana, slab spanec in pretiran stres so se v nekaterih primerih izkazali za skoraj tako slabe kot kajenje ali opioidi.

Študija je pokazala, da je telesna nedejavnost prav tako slaba kot zasvojenost z nikotinom ali opioidi

Študija, predstavljena na mednarodni konferenci Nutrition 2023 v Bostonu, je pokazala, da bodo moški v 40-ih z vsemi osmimi slabimi navadami umrli 24 let pred svojimi vrstniki, ki nimajo nobene slabe navade, pričakovana življenjska doba žensk pa se bo verjetno skrajšala za 21 let.

Kadilci, odvisniki od opioidov in tisti, ki so se komajda gibali, so imeli od 30 do 45 odstotkov večje tveganje za smrt, tisti, ki so se radi opijali, slabo jedli, premalo spali ali bili pod velikim stresom, pa za 20 odstotkov.

Samski, starejši od 40 let, se lahko sprostijo, ker je »pomanjkanje pozitivnih socialnih odnosov«, povezano s samo 5-odstotnim, večjim tveganjem smrti.

Ugotovitve poudarjajo vlogo, ki jo ima življenjski slog pri razvoju kroničnih bolezni, kot sta sladkorna bolezen tipa 2 in bolezni srca, ki vodijo v prezgodnjo invalidnost in smrt, so sporočili z ameriškega ministrstva za veterane in medicinske šole Carle Illinois, ki sta opozorila, da raziskava ne »dokazuje vzročnosti«.