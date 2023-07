Tako najlažje odpravimo bolečine na kolesu

Čeprav vse bolečine niso slabe, so običajno kazalnik, da potrebujete čas za okrevanje in pustite mišicam in sklepom, da se pozdravijo, in tako preprečite nepotrebne poškodbe.

Težave in poškodbe, ki nastanejo po t. i. ponavljajočih se obremenitvah, so na kolesu najpogosteje posledica treh pomembnih dejavnikov:

a) mnogih ponavljajočih se gibov spodnjega dela telesa (npr. vnetje iliotibialne vezi/trakta, vnetje prednjih stegenskih mišic ali njihove skupne tetive, vnetje ali degenerativne spremembe področja pogačice);

b) prisilnih in skrajnih položajev zgornjega dela telesa (npr. bolečine v zapestjih in dlaneh, v vratnem in ledvenem delu hrbtenice);

c) povečanega pritiska sedala na tkivo medeničnega dna (zmanjšana prekrvitev in sprememba občutljivosti).

Kaj lahko izboljšamo ali popravimo?

Vsaka težava ali poškodba je zgodba zase, pa vendar imajo nekatere tudi skupne rešitve in cilje. Vsaka težava, ki je med športno aktivnostjo moteča in ne izzveni po nekaj dneh, je vredna natančne zdravstvene diagnostike in načrtnega zdravljenja. V vsakem primeru pa je ciljana gibalna dejavnost največkrat glavno sredstvo vračanja po poškodbi. Če se težava ponavlja in imamo postavljeno zdravstveno diagnozo, morajo biti rešitve in cilji prilagojeni zdravstvenemu statusu.

Vzrok za težave so telesne značilnosti posameznika

Ne glede na vrsto športa in življenjskega sloga na splošno je dobrodošlo, če posameznik pozna osnovne značilnosti in razsežnosti lastnega telesa. Na težave lahko vpliva razlika v dolžini okončin, pri nogah se to pozna v različni obremenitvi posamezne noge (koti v kolenu in kolku so lahko pri enakem položaju pedala različni med levo in desno stranjo), različno dolge roke pa vplivajo na zasuk zgornjega dela telesa, različen položaj lopatic ali pa večjo obremenitev po navadi daljše roke. Različen položaj lopatic je lahko tudi vzrok za občutek, da je ena roka daljša.

Odklon hrbtenice v prsnem delu lahko vpliva na položaj ramen in rok na krmilu, odklon v ledvenem delu pa na nagib medenice. Če je hrbtenica odklonjena na več mestih ali pa celo v več smereh, je težje predvideti vpliv brez podrobnejšega zdravstvenega in kineziološkega pregleda.

Če je hrbtenica že dalj časa nepravilne oblike, so se temu prilagodile tudi mišice (dolžina, oblika, vloga in moč) ter ostalo vezivno tkivo, tako da je na pogled razlika med levo in desno stranjo trupa še bolj opazna.

Obstajajo tudi težave, katerih vzroke je zelo težko predvideti ali pa ob poglobljeni obravnavi kolesarja celo težko ugotoviti. Če niso pretirano moteče, da ovirajo ali pa celo preprečujejo gibanje na kolesu, je včasih treba le zmanjšati količino obremenitve ter zagotoviti večji odmor, pozneje pa postopno povečevati obremenitev.

Zavedati se je treba, da bo redna in načrtovana vadba v povezavi s pestrostjo športne aktivnosti (vpeljevanje in povezovanje drugih športov, športni slog življenja) ter zmanjšanjem dejavnikov tveganja v vsakem primeru vplivala na kakovost, udobje in zdravje kolesarjenja, kolesarju pa omogočila čare rednosti in gibalne svobode.

Načrt športne aktivnosti, upoštevanje strokovnih in znanstvenih priporočil ter preventiva!

Piše Gregor Mišič, kineziolog, Gibalna klinika