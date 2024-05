Ste videli nesrečo v bližini avtobusne postaje Senožeti? S peško je hudo

Kranjskogorski policisti obravnavajo prometno nesrečo, ki se je zgodila v petek okoli 12.45 v neposredni bližini avtobusne postaje Senožeti na Jesenicah.

Peška je bila telesno poškodovana

V njej sta bila udeležena voznik avtomobila in peška. Po podatkih s katerimi razpolagajo je voznik avtomobila vozil po Cesti železarjev, iz smeri Jesenic proti Slovenskemu Javorniku. V bližini avtobusne postaje Senožeti je v tem času cesto prečkala peška in med njima je prišlo do trčenja. Peška je bila telesno poškodovana in z reševalnim vozilom prepeljana v zdravstveno ustanovo.

Policisti zaradi razjasnitve okoliščin prometne nesreče prosijo morebitne priče, ki so videle prometno nesrečo ali bi lahko dale koristne informacije, da se oglasijo ali pokličejo na najbližjo policijsko postajo ali na Policijsko postajo Kranjska Gora, telefon 04/582 07 00 ali na interventno številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.