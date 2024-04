Take zaplete povzroči debelost

Pri debelih ljudeh se pogosteje pojavljajo nekatere bolezni. Pogoste so zlasti sladkorna bolezen (tipa II, ki je neodvisen od inzulina), zvišan krvni tlak, ateroskleroza in z njo povezane bolezni žil, ki prehranjujejo srce (koronarna bolezen), osteoartritis, ki prizadene predvsem koleno, kolk in križni predel hrbtenice, ter bolezen žolčnika in žolčni kamni.

Pri skrajni debelosti je zaradi maščevja v trebuhu in prsnem košu močno oteženo dihanje. Ponoči se zato pojavijo motnje spanja, čez dan pa utrujenost zaradi neprespanosti in slabše oskrbe krvi s kisikom.

Raziskave kažejo, da se ljudje z debelostjo tudi slabše odzivajo na preventivne programe za zgodnje odkrivanje rakavih bolezni.

Svetovna zdravstvena organizacija debelost obravnava kot bolezen od leta 1997. Obravnava debelosti kot kronične bolezni je ključen faktor, da debelosti namenimo ustrezno obravnavo in zdravljenje.

Bolezen je zelo pogosta in kompleksna (zahtevna po tem, kako se razvije in po načinu zdravljenja), je progresivna in relapsirajoča (se vrača).

Ljudje z debelostjo so izpostavljeni stigmi in pristranskosti: za ljudi, ki so debeli se jim pripisujejo značilnosti kot so: osebna neodgovornost, pomanjkanje volje, nemotiviranost, lenobnost in nedisciplina.

Hkrati za te ljudi velja slabša kakovost zdravstvene obravnave, saj se samodejno vsem zdravstvenim težavam, ki jih tak človek ima, pripišeš debelosti (npr: boleče koleno je lahko posledica debelosti, ni pa to nujno vzrok, ali edini vzrok).

Posledično ljudje z debelostjo včasih ne poiščejo zdravstvene pomoči, pa bi jo morali, saj se bojijo te stigme, so napisali na spletni strani zasrce.si.

Kdo je pravzaprav debel

Vsi vemo, kako se s številkami opredeli debelost. Previsok indeks telesne mase ali ITM. Pri starostnikih je ITM mogoče še bolj poveden kot pri mlajših, vendar se moramo kljub vsemu zavedati njegovih omejitev.

Čeprav vemo, da ITM proti 60. letu najpogosteje res ni visok zaradi mišične mase, kot se zna zgoditi pri mišičastih mladcih, je bistveno razumevanje, da ITM sam po sebi ne upošteva strukture telesa.

Meritev sestave telesa nam namreč posreduje podatke, s katerimi lahko ocenimo zdravje posameznika. Med nujne podatke pri uravnavanju telesne mase spada ocena puste ali funkcionalne mase.

Ocena količine puste mase pa posreduje odslikavo delovanja presnove in našega telesa. Še več, če želimo opredeliti resnost bolezni, v tem primeru debelosti, je treba vedeti, kakšnega sovražnika oziroma količino maščevja napadamo. In določiti ciljne vrednosti, h katerim je usmerjeno zdravljenje debelosti pri starostnikih, nam je povedala Nada Rotovnik Kozjek.