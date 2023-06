Take so posledice uporabe mobilnih telefonov in podobnih naprav na naše zdravje

Korist elektronskih naprav je odvisna od časa uporabe. Računalniška in druga elektronska tehnologija je človeštvu prinesla neverjeten razvoj. Še nikdar se naša vrsta ni tako hitro razvijala in s tem spreminjala svojih navad na vseh področjih življenja.

Napredek tehnologije nam je prinesel čudovite nove možnosti, a povzroča našemu telesu obremenitve, ki jih narava v evoluciji za nas ni predvidela in se jim v tako kratkem času ni zmogla prilagoditi.

V širšem smislu sodijo k telesnim posledicam razvoja tehnologije številna področja poškodb ali bolezni, kot so smrti ali kronične poškodbe iz prometnih nesreč, poškodbe sluha zaradi glasne glasbe, poškodbe zaradi strelnega orožja in izpostavljenost hormonskim motilcem, ki pa presegajo obseg članka.

Bolj natančno bomo opisali posledice uporabe osebnih računalnikov, mobilnih telefonov in podobnih naprav, ki jih večina od nas uporablja pretežni del dneva.

Ko se dobro obrne v slabo

V medicini imamo veliko primerov, ko neka snov, na primer zdravilo, povzroči ugodne učinke v nizkem (ali terapevtskem) odmerku, v visokem pa nevarne posledice za zdravje. »Vse je strup in nič ni neškodljivo, samo odmerek loči zdravilo od strupa,« je rekel že Paracelsus.

Podobno velja za uporabo računalnikov, komunikacijskih naprav in interneta. Tehnologija je močno spremenila naš način dela, nakupovanja, zabave, komunikacije, socializacije, reprodukcije, iskanja informacij, skratka našega življenja. Nedvomno lahko rečemo, da do določene mere celotna blaginja uporabe elektronskih naprav raste, v neki točki pa se krivulja obrne in nam vsaka dodatna minuta povzroča škodo, ki se je zavedamo ali pa tudi ne.

Slaba prehrana, nedejavnost, debelost

Uporaba naprav z ekrani je po raziskavah tesno povezana z dobro znanimi dejavniki tveganja za kronične nenalezljive bolezni. Po številnih raziskavah se zmanjša količina povprečne dnevne telesne dejavnosti, poveča se uživanje energijsko bogate hrane in zmanjša uživanje zelenjave, to pa so glavni dejavniki tveganja za debelost, sladkorno bolezen, rakave in številne druge bolezni. Prav tako pretirana uporaba malih ekranov slabo vpliva na spanje. Še posebej zvečer in ponoči moti proizvodnjo melatonina, hormona, ki vpliva na dolžino in kakovost spanca. Predolgo strmenje v zaslon je povezano tudi s slabšanjem vida.

Nove oblike nasilja

Elektronska komunikacija je postala vir novih oblik nasilja. Ocenjujejo, da je od šest do 35 odstotkov uporabnikov elektronskih socialnih medijev izpostavljenih tako imenovanemu cyberbullyingu oziroma eni izmed oblik virtualnega nasilja, ki je povezano z depresijo, uporabo različnih snovi ter samomorilnostjo. Pojavil se je nov izraz, tako imenovana depresija facebooka je vse pogostejša.

Zasvojenost in duševno zdravje

Že dlje je znano, da uporaba spleta lahko povzroči zasvojenost, ki je povezana z različnimi oblikami težav v duševnem zdravju, kot sta depresija in motnja pozornosti s hiperaktivnostjo. Elektronske naprave so povezane tudi s spremenjenim delovanjem možganov. Zmanjšuje se sposobnost abstraktnega doživljanja, miselnih sposobnosti in spomina.

Nastanejo lahko trajne spremembe v čelnem možganskem režnju, kar je povezano z zmanjšano sposobnostjo empatije – lastnosti, ki nas krasi kot ljudi. Poseben problem so računalniške igre. Povezane so s socialnimi težavami, nedejavnostjo, pomanjkanjem spanja ter telesnim izčrpavanjem in dehidracijo. Opisani so primeri nenehnega večdnevnega igranja iger, ki so se končali s smrtjo.

Težave z lokomotornim sistemom, venskim ožiljem in drugimi telesnimi boleznimi

Podaljšano sedenje je dobro znan dejavnik tveganja za težave z bolečinami v predelu vratu in hrbta. Statične obremenitve in prisilni položaji pri delu z računalnikom povzročajo napenjanje določenih skupin mišic, kar lahko pripelje do zakrčenosti in mikronatrganin, ki vodijo v kronične bolečine.

Pojavljajo se nenavadne telesne posledice, kot je obraba palčevega sklepa na roki ali vnetje kitnih ovojnic zaradi pretirane uporabe zaslona na dotik. Podaljšano sedenje povzroča zastajanje odpadnih snovi v spodnjem delu nog, kar pripelje do škode na ožilju in drugih tkivih, otekanja, krčev in občutka težkih nog. Še vedno tudi ni popolnoma jasno, kakšne posledice ima elektromagnetno sevanje na razvoj tumorjev.

Fantomske vibracije

Ime opisuje resnično vibriranje mišičnih vlaken v stegenski mišici, ki posnema vibriranje mobilnega telefona. Pojav je pogost pri tistih, ki shranjujejo telefon v hlačnih žepih. Domnevajo, da gre za nenamerno aktivacijo mišic kot posledico spomina mišice na dejansko zvonjenje telefona ali njegovo elektromagnetno sevanje. Pojav lahko povzroča stres, ker nas na primer lahko spomni na dogodke, kot je neprijeten klic iz službe.

Neugoden učinek na plodnost

Raziskave kažejo, da izpostavljenost mobilnemu telefonu negativno vpliva na plodnost. Predvsem pri moških so znane manjša količina, živahnost in gibljivost spermijev, vendar vpliv teh sprememb v praksi še ni popolnoma jasen.

Ohranjajmo ravnotežje

Sveta brez elektronskih komunikacijskih naprav si ne znamo in ne smemo več predstavljati. Ne moremo več delovati brez njih. Dobro bi bilo, da vsak pri sebi razmisli, na katerem delu opisane krivulje je. Zdi se, da se vsi skupaj premikamo vedno bolj v skrajno desno in pozabljamo na druženje, zdravo prehrano, gibanje in počitek. Pred stoletjem je slavni fizik dejal: »Življenje je kot vožnja s kolesom; za ohranjanje ravnotežja se je treba gibati.«

***

dr. Žiga Hladnik, specialist družinske medicine