Ta živila izboljšajo razpoloženje. Da, tudi črni riž

Ko evforija praznikov in pričakovanje prehoda v novo leto izgine, pademo v sivi in turobni januar, ki velja za enega čustveno bolj napornih mesecev.

Čeprav v trenutkih, ko se počutimo prazni ali osamljeni, najprej posežemo po sladkarijah in prigrizkih, nam le-ti nudijo le trenutno uteho, trdijo na eatthis.com. Nasprotno pa so sadje, oreščki in žitarice bogat vir hranil, zato jih je treba redno uživati.

Preberite, kaj naj se znajde na vašem krožniku ob dnevih, ko bi raje spali.

1. Črni riž

Črni riž ni le dišeč in okusen, ampak tudi zelo zdrav. Bogat je z antioksidanti in flavonoidi ter ščiti možganske celice in izboljšuje razpoloženje. Vsebuje tudi vitamine skupine B, pa tudi magnezij, kalij in triptofan, ki se borijo proti utrujenosti ter spodbujajo duševno in telesno vitalnost.

2. Jajca

Verjetno že veste, da so jajca bogata s cinkom in jodom, ki pomagata pri pravilnem delovanju možganov. Če jim dodamo še holin, Omega 3 maščobne kisline in triptofan, veste, da dobre volje ne bo manjkalo.

3. Kivi

To sadje je bogato z vitaminom C, sestavino, ki vpliva na nastanek dobrih nevrotransmiterjev. Poleg tega vsebuje kalij in magnezij, ki hranita in izboljšujeta delovanje živčnega sistema.

4. Temna čokolada

Košček temne čokolade s 70 odstotki kakava bo izboljšala vaše razpoloženje za več ur. To živilo je bogato z magnezijem in triptofanom, ki podpirata delovanje živčnega sistema. Poleg tega vsebuje tudi flavonoide, ki delujejo kot antioksidanti.

5. Oreščki

Ko vstanete potrti ali brezvoljni, si morate najprej pripraviti kašo ali mislije, v katere dodajte 4 do 5 orehovih jedrc. Vsebujejo sestavine, ki zvišujejo raven seratonina, hormona sreče. Seveda pa ne smemo pozabiti na Omega 3 in 6 maščobne kisline, ki vplivajo na pravilno delovanje živčnega sistema in čustveno stabilnost. Na koncu je tu še magnezij, ki zmanjšuje napetost.