Štirje minerali, ki so ključni za aktivnega človeka v poletni vročini

Skozi potenje ob fizični aktivnosti človeško telo izgublja veliko mineralov, ki so potrebni predvsem za gibalno aktivne ljudi.

Morda ne veste, a vam katerega izmed naštetih mineralov v tem članku manjka. Morda tu tiči razlog za slabše počutje med zadnjimi aktivnostmi ali pa slabšimi rezultati.

Kalcij

Zakaj ga potrebujete: Kalcija ne potrebujete samo za močne kosti, ampak za krčenje mišic, formacijo glikogena v mišicah in jetrih ter regulacijo prenosa živčnih impulzov.

Kje ga dobite: Najprej, seveda, v mleku, jogurtu in siru. Kalcij lahko najdemo tudi v mleku brez laktoze in sveže izstisnjenih sokovih. Zelenolistna zelenjava, kot so brokoli, ohrovt, listnati ohrovt, regrat in kitajsko zelje, so dober in bogat vir kalcija.

Magnezij

Zakaj ga potrebujete: Del več kot 300 različnih encimov v telesu, magnezij je vpleten v delovanje krčenja mišic, nam pomaga pri vsrkavanju kalcija in ima vlogo pri uravnavanju glukoze v krvi in pri uravnavanju krvnega tlaka.

Kje ga dobite: Temna listnata zelenjava je odličen vir magnezija, tako kot bučna semena, sončnična semena, mandlji, avokado, žitarice in tudi čokolada.

Kalij

Zakaj ga potrebujete: Pomaga pri razgrajanju in razčlenjevanju ogljikovih hidratov v telesu in regulira delovanje srca.

Kje ga dobite: Sladki krompir, pelati, rdeča pesa, leča, grah, stročnice, jogurt, mleko, banane, pomaranče, brokoli, ribe in buče.

Natrij

Zakaj ga potrebujete: Kemijski element Na omogoča tekočinsko ravnovesje v telesu in ima vlogo pri prevajanju živčnih impulzov po telesu in krčenjem mišic.

Kje ga dobite: V naravnih živilih natrija ni na pretek in v ZDA je teh živil, ki vsebujejo natrij le za 10 odstotkov vseh razpoložljivih živil na trgu. Ogromno soli zaužijemo v juhah, polivkah za testenine in solato, slanih prigrizkih v že pripravljenih jedeh.