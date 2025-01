Ste vedeli, da kava zelo pomaga v boju proti sedmi najpogostejši obliki raka na svetu

Pojem raki glave in vratu zajema vse maligne tumorje, ki zrastejo v področju zgornjega dela dihalne ali prebavne poti. Glede na vrsto tkiva, iz katerega nastanejo, je večina (85 %) rakov glave in vratu ploščatoceličnih karcinomov, ki izrastejo iz spremenjenih celic sluznic, ki oblagajo dihalno in prebavno pot.

Besedilo v nadaljevanju se nanaša na to vrsto raka. Seveda pa lahko rak vznikne tudi v drugih tkivih, ki se nahajajo v tem področju, zato v skupino rakov glave in vratu štejemo tudi številne druge, sicer redkejše, tkivne tipe tumorjev (npr. adenokacinom, neuroendokrini karcinom, melanom, sarkom idr.).

Že dolgo vemo, da lahko kava pomaga omiliti sedeči način življenja, podaljšati življenjsko dobo in zmanjšati tveganje za številne bolezni, tudi s sladkorno boleznijo in boleznimi srca.

Zdaj pa lahko k temu seznamu dodamo še dva nova učinka, kaže raziskava, objavljena v reviji Cancer.

Znanstveniki so ugotovili, da uživanje štirih ali več skodelic kave na dan zmanjšuje tveganje za razvoj raka glave in vratu, zlasti ustnega in orofaringealnega raka, v primerjavi s tistimi, ki kave ne pijejo.

Rak glave in vratu je sedma najpogostejša oblika raka na svetu, letno pa se po podatkih Washington Posta pojavi skoraj milijon novih primerov, pri čemer umre približno 400.000 ljudi.

V svoji raziskavi so znanstveniki analizirali 14 študij, ki so vključevale več kot 9.500 bolnikov z rakom glave in vratu ter skoraj 16.000 kontrolnih oseb.

Prav tako so ugotovili, da je bilo tudi dnevno pitje čaja, celo samo ena skodelica, povezano z nižjim tveganjem za raka glave in vratu v primerjavi s tistimi, ki čaja ne uživajo. Vendar pa je pitje več kot ene skodelice čaja na dan povečalo tveganje za laringealni rak.

Znanstveniki menijo, da ni nujno, da je kofein tisti, ki prinaša te koristi. Tudi pitje ene skodelice brezkofeinske kave na dan je bilo namreč povezano z zmanjšanjem tveganja za raka ustne votline.

Njihova hipoteza je, da bi lahko bili za zaščitni učinek odgovorni antioksidanti, kot so polifenoli, ki jih najdemo v kavi. Vendar ima študija nekatere omejitve – večina sodelujočih so bili beli moški, poroča Medical News Today, kar pomeni, da ni veliko podatkov o vplivu pitja kave in čaja na druge demografske skupine.

Poleg tega so se raziskovalci zanašali na samo-poročanje sodelujočih, kar bi lahko privedlo do pristranskosti pri natančnosti podatkov o količini popite kave ali čaja. Kljub tem omejitvam študija ne pomeni, da bi morali vsi začeti množično uživati kavo.

Tisti, ki so občutljivi na kofein, bodo verjetno imeli težave pri pitju tolikšne količine kave. Ta študija kaže, da lahko še vedno uživamo svojo jutranjo kavo, vendar nam ni treba piti več, kot smo vajeni, da bi se zaščitili pred rakom glave in vratu.