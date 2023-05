Imate na nogah sledi od nogavic? To je alarm za hude bolezni

Športni rekreativci opažamo, da so sodobne nogavice vse bolj pomembne za naše športanje. Razvoj materialov napreduje bliskovito, danes že težko dobimo nogavice, da nimajo poleg osnovne funkcije še kako drugo za zdravje pomembno.

Saj poznate kompresijske nogavice, kajne? Specialne, hitro sušeče, kolesarske pri katerih ne smemo zamenjati desne in leve nogavice?

In verjetno ste opazili, da je med poplavo odličnih nogavic, tudi ogromno tistih s sumljivim poreklom, ki so le na videz podobne najboljšim.

Potem ste tudi opazili, da slabe nogavice, ko jih slečete zapuščajo sled na koži. Nič posebnega, boste rekli, pač preveč stiskajo, elastika je premočna ... Pa vendarle temu ni tako. Za bolj resno stvar gre. Sploh niso krive nogavice, v tem primeru so samo opozorilniki na nekaj hujšega.

Če rdeč rob na koži opazite enkrat ali dvakrat, je možno, da je rob nogavic zelo napet in pritiska na nogo. Če pa se vam to dogaja kar naprej, je to znak, da vam telo nekaj sporoča!

Zdravniki opozarjajo, da otekle in težke noge zelo pogosto kažejo na težave v telesu. Redni pregledi so prva in najpomembnejša stvar, ki jo morate narediti.

Zdravniki pravijo, da morate biti pozorni na sledeče:



Rdeč rob, ki nastane na koži, ko slečete nogavice je lahko znak visokega krvnega tlaka

Če imate občutek, da so vaše noge otekle, je lahko razlog za to odvečna tekočina, ki se nabira v spodnjih delih nog. Običajno ni boleče, vendar je lahko nošenje nogavic neprijetno. Visok krvni tlak je tudi posledica zastajanja tekočine, zato srce težje črpa kri po telesu. Telo se odzove z zadrževanjem tekočine, ki se večinoma nalaga v nogah.

Krčne žile

Ko žile na nogah oslabijo, ne morejo dovolj hitro vračati krvi v srce. Kri se bo nato zbrala v žilah na nogah in te bodo boleče otekle. Povzroča pojav krčnih žil.

Lahko je znak dehidracije

Če vaše telo ne dobi dovolj vode, lahko pride do poškodb krvnih žil. Rdeče sledi okoli vaših gležnjev lahko kažejo, da je vaše telo dehidrirano.

Stranski učinki zdravil

Nekatera zdravila lahko povzročijo otekanje nog. Nekatere vrste antidepresivov in zdravil za krvni tlak lahko povzročijo neprijeten občutek oteklih nog. Določene vrste kontracepcijskih tablet (zlasti tiste, ki vsebujejo estrogen) lahko spremenijo količino hormonov v ženskem telesu in povzročijo zastajanje vode in otekanje nog.

Kaj storiti, če se vam pojavlja rdeči rob, potem ko snamete nogavice?

Če so sledi na nogah pogoste, je najbolje, da se posvetujete z zdravnikom. Toda to stanje lahko izboljšate z naslednjimi preprostimi koraki:

- Zmanjšajte količino soli v prehrani

- Ohranjajte zdravo težo

- Nosite kompresijske nogavice

- Pogosto spreminjajte položaj in ne sedite ali stojite dlje časa

- Nosite udobne čevlje z nizko peto.

Solni obkladek za otekle noge

Ta obkladek za otekle noge je preprost in vam lahko pomaga zmanjšati otekanje nog. Potrebujete 1 kilogram soli in 5 litrov hladne vode. Sol raztopite v vodi. Zdaj v to raztopino pomočite brisačo in jo položite na spodnji del hrbtenice. Držite 20 minut. Ponavljajte 10 dni, najbolje zvečer pred spanjem.

Magnezij pomaga

Pomanjkanje magnezija ima številne simptome, med njimi so lahko tudi otekle noge. Priporočena dnevna količina magnezija je 350 mg na dan in ga lahko uživate peroralno, kot dodatek ali preko živil, bogatih z magnezijem.