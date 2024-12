Šokantno razkritje: Sladkane gazirane pijače bolj škodljive za jetra kot alkohol

Prostovoljci so poročali, kako pogosto pijejo sladkane gazirane pijače, strokovnjaki pa so preučevali njihov steatohepatitis ali zamaščenost jeter.

Jetra filtrirajo škodljive snovi iz telesa, zato je treba skrbeti za njihovo zdravje. Ko govorimo o poškodbah jeter, običajno takoj pomislimo na alkohol, a raziskave so pokazale, da to ne drži povsem oziroma sploh ne drži.

Raziskovalci so odkrili, da so sladkane gazirane pijače bolj škodljive. Razlog je logičen: s pretiranim pitjem sladkih gaziranih pijač začnemo že zelo zgodaj.

Do zaključka so prišli zdravstveni strokovnjaki z bostonske medicinske univerze in ga objavili v reviji Clinical Gastroenterology and Hepatology.

Utemeljitev so osnovali na podlagi raziskave, ki poteka že od leta 1948 v mestu Framingham v Massachusettsu v okviru tako imenovane Framingham Heart Study in preučuje vpliv življenjskega sloga, denimo kajenja in prehrane, na zdravje.

Kot poročajo na spletni strani eatthis, v novoobjavljenem zaključku znanstveniki poudarjajo, da so udeležence opazovali od leta 2002, povprečna starost pa je bila 63 in 48 let. Med udeleženci je bilo nekaj več kot polovico žensk.

Prostovoljci so poročali, kako pogosto pijejo sladkane gazirane pijače, strokovnjaki pa so preučevali njihov steatohepatitis ali zamaščenost jeter. Zamaščenost jeter z brezalkoholnimi pijačami prav tako lahko povzroči cirozo jeter, pri tem pa tudi bolj benigne težave, kot so povečana jetra, ki povzročajo dodatno bolečino.

Brezalkoholni steatohepatitis preprečimo le tako, da se izogibamo sladkim pijačam. Za pogosto uživanje se šteje že do trikrat na dan.

Ljudje, ki so občasno pili sladkane pijače, kar pomeni enkrat na mesec ali manj kot enkrat na teden, so imeli prav tako nekoliko več maščobe v jetrih kot ljudje, ki takih pijač sploh niso pili.

Najsodobnejše raziskave o škodljivi hrani in pijači za jetra

Jetra so ključni organ v telesu, ki skrbijo za presnovo, razstrupljanje in shranjevanje hranilnih snovi. Kljub njihovi izjemni regenerativni sposobnosti lahko nezdrav življenjski slog in prehrana povzročita resne poškodbe jeter, kot so zamaščenost jeter, vnetje (hepatitis) in celo ciroza. Strokovnjaki opozarjajo na nekaj ključnih vrst hrane in pijače, ki so še posebej škodljive za zdravje jeter.

Alkohol

Alkohol je vodilni vzrok za bolezni jeter po vsem svetu. Redno uživanje velikih količin alkohola lahko vodi do alkoholne bolezni jeter, ki vključuje zamaščena jetra, vnetje in cirozo. Strokovnjaki svetujejo, da se držimo priporočenih meja uživanja alkohola ali ga popolnoma izločimo, če že imamo težave z jetri.

Sladkor in predelana živila

Hrana, bogata s sladkorji in enostavnimi ogljikovimi hidrati, kot so sladkarije, gazirane pijače in predelana hrana, prispeva k razvoju nealkoholne zamaščenosti jeter (NAFLD). Visok vnos fruktoze, ki jo najdemo v sladkanih pijačah in predelanih sladilih, je še posebej škodljiv, saj spodbuja kopičenje maščob v jetrih.

Transmaščobe

Transmaščobe, ki so prisotne v margarini, ocvrti hrani in številnih industrijsko predelanih živilih, lahko povzročijo vnetje in povečajo tveganje za zamaščenost jeter. Te maščobe ne samo da povečujejo tveganje za bolezni jeter, ampak so tudi škodljive za celotno presnovno zdravje.

Prekomeren vnos soli

Velika količina soli lahko prispeva k zadrževanju tekočine in obremenitvi jeter. Predelana živila, kot so čips, konzervirane juhe in zamrznjeni obroki, so pogosto bogata s soljo, zato jih je treba uživati zmerno.

Hrana, bogata z nasičenimi maščobami

Prekomerno uživanje rdečega mesa, mastnih mlečnih izdelkov in ocvrte hrane lahko vodi v kopičenje maščob v jetrih. Čeprav jetra potrebujejo nekaj maščobe, lahko presežek prispeva k zamaščenosti in vnetju.

Kofein v prekomernih količinah

Medtem ko zmerno uživanje kave lahko koristi jetrom zaradi antioksidantov, je prekomerno uživanje kofeinskih pijač, kot so energijske pijače in močna kava, lahko škodljivo, zlasti če je kombinirano z drugimi nezdravimi navadami.

Nasveti za zaščito jeter

Za zdravje jeter strokovnjaki priporočajo prehrano, bogato s sadjem, zelenjavo, polnozrnatimi živili in zdravimi maščobami. Zmernost je ključna pri uživanju alkohola, sladkorjev in nasičenih maščob.

Prav tako so koristni redna telesna dejavnost, hidracija in izogibanje toksinom, kot so nepotrebna zdravila in kemikalije.

Skrb za jetra ni le pomembna za njihovo delovanje, ampak tudi za splošno zdravje telesa. Preventiva in zmernost sta ključni za dolgoživost in vitalnost tega nepogrešljivega organa.