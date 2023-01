Soda bikarbona je nekaj najcenejšega in hkrati najbolj zdravega za naše telo

Verjetno že uporabljate sodo bikarbono v kuhinji, morda pa celo za čiščenje doma. Toda ali ste vedeli, da ima soda bikarbona številne zdravilne lastnosti?

Soda bikarbona je pravzaprav zelo preprost pripravek, saj vsebuje le natrijev bikarbonat. Je nepogrešljiv del doma vseh, ki prisegate na čiščenje in umivanje z naravnimi, neškodljivimi sredstvi, kot tudi za tiste, ki jo pijete, saj alkalizira telo. Snov, podobno sodi bikarboni, so za čiščenje in umivanje uporabljali že stari Egipčani.

To je naravni mineral, ki ga najdemo v človeškem telesu in je pogosto spregledan, čeprav je vsestranska sestavina, ki jo lahko uporabimo za krepitev zdravja, če jo raztopimo v vodi, pravijo strokovnjaki.

Zato vam preostane le, da žličko sode bikarbone stresete v kozarec vode in to tekočino popijete.

Preberite, kako lahko ta preprost napitek pomaga vašemu zdravju.

1. Krepi prebavni sistem

Ker je soda bikarbona antacid, nevtralizira želodčno kislino. Poleg tega blaži zgago in spodbuja prebavo, kar želodec razbremeni plinov in napihnjenosti. Če ste nagnjeni k želodčnim težavam ali samo želite izboljšati svoje splošno zdravje, strokovnjaki svetujejo, da vsako jutro raztopite čajno žličko sode bikarbone v kozarcu vode, da pomagate vzdrževati zdravo ravnovesje pH v prebavnem sistemu za optimalno prebavo, minimalen refluks kisline in zdravo delovanje črevesja.

2. Telesu zagotavlja idealno pH vrednost

Čeprav je kislina nujna za prebavo hrane, lahko preveč kislo okolje v telesu povzroči resne bolezni, kot so artritis, osteoporoza in rak. Zato je tu soda bikarbona, ki telesu povrne idealno pH vrednost, preprečuje razvoj resnih bolezni. Ta nestrupena snov se uporablja za zmanjšanje učinkov kisline in vnetij v telesu ter za zdravljenje večine bolezni. Je eno najboljših naravnih zdravil za uravnovešanje ravni pH v telesu in izboljšanje splošnega zdravja.

3. Zmanjšuje vnetje

Vnetje sklepov povzroča bolečine in stanja, kot je protin (sečna kislina se kopiči v urinu, krvi in ​​tkivih). Soda bikarbona odlično rešuje to vnetje.

4. Lajša okužbe sečil

Skupaj z veliko vode in brusničnim čajem bo soda bikarbona pomagala pri zdravljenju okužb sečil z zmanjšanjem kisline v urinu. Poleg tega se soda bikarbona priporoča pri zdravljenju ledvic. V raziskavi, ki so jo opravili, so namreč pri 130 bolnikih s kronično ledvično boleznijo, ki so poleg rednega zdravljenja dnevno uživali sodo bikarbono, uspeli za dve tretjini upočasniti propadanje ledvic v primerjavi s tistimi, ki je niso jemali.

5. Daje telesu energijo

Če intenzivno telovadite, se bo mlečna kislina kopičila v mišicah, kar bo povzročilo bolečine in utrujenost. Če želite telesu dodati energijo, zmešajte četrt čajne žličke sode bikarbone, 1 čajno žličko morske soli, 2 žlici medu, 1 žlico limoninega soka in 4 kozarce vode. Pijte to tekočino ves dan in hitro boste opazili pozitivno spremembo na energijski ravni.