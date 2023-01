Težave tekačice z želodcem pri teku

Z ustrezno prehrano te bolezni ne moremo pozdraviti, jo pa lahko zelo omilimo.

Vas pogosto mučijo pekoča bolečina za prsnico, ki se širi proti vratu, vračanje želodčne vsebine v usta, spahovanje? Tek, sklanjanje, tesna oblačila, določena hrana – vse to simptome še poslabša.

Kaj storiti, če nam telesna dejavnost, ki nam omogoča ohranjanje funkcionalne mase in pomaga pri spoprijemanju s stresom, kar nenadoma poslabša simptome bolezni?

Gastroezofagealna refluksna bolezen (GERB) je pogosta in zato dobro poznana, saj je skoraj vsak izmed nas že vsaj enkrat v življenju imel težave z želodčno kislino. GERB je skupek simptomov, ki so posledica gastroezofagealnega refluksa, zatekanja želodčne vsebine v požiralnik. Zaradi te bolezni ni treba nehati teči, je pa pomembno, da se naučimo prepoznati sprožilce, ki poslabšajo simptome. Med njimi so tudi določena živila.

Začela je teči manj

Poglejmo si 42-letno rekreativno tekačico, ki opravlja odvetniški poklic. Pred desetimi leti so ji diagnosticirali GERB, vendar do pred letom ni imela veliko težav. V zadnjem letu je bila zaradi ločitve pod hudim stresom in tek je bil zanjo sprostitev. Vendar pa je postajal muka, saj se ji je vmes začelo hudo spahovati, pogosto se je pojavila tudi slabost in bolečina za prsnico se je okrepila. Prej je tekla petkrat tedensko po uro, zdaj pa le dvakrat na teden, saj so težave z refluksom prehude.

Prehranski pregled:

v višino meri 165 centimetrov, telesna masa je 60 kilogramov. V zadnjem mesecu je izgubila kilogram, saj se je zaradi težav, ki jih ima z refluksom, pojavil strah pred hranjenjem. Že 10 let ima diagnosticiran GERB, do pred enega leta je bila brez terapije. Zdaj ima terapijo z zaviralci protonske črpalke in po potrebi še antacide. Pred tremi tedni je opravila gastroskopijo, ugotovili so erozije na požiralniku.

Trenutni režim prehrane:

po pregledu pri zdravniku je prejela navodila o prehrani pri GERB, vendar se jih ni držala, saj meni, da tovrstna prehrana vsebuje premalo vitaminov. Zato uživa veliko svežega sadja in zelenjave, semen in oreškov, pa tudi žita, meso, ribe, jajca in mlečne izdelke. Njeni razvadi sta kava in čokolada. Zaveda se, da ji to povzroča težave, vendar se jima težko upre. Dnevno ima štiri obroke in popije do 2000 ml tekočine. Rada bi se vrnila na običajni režim teka, zato želi pomoč pri ureditvi prehranskega režima.

Meritev sestave telesa:

narejena je bila z bioimpedanco in je pokazala, da je maščobna in mišična masa v normalni meji. V meritvi je nekoliko povišana zunajcelična voda, kar nakazuje na stresno presnovno dogajanje.

Priklic jedilnika prejšnjega dne: vsako jutro uro pred zajtrkom popije 100 ml turške kave in popije sok ene pomaranče. Za zajtrk je imela 50 g borovnic, 50 g malin, 10 g semen chie, 40 g ovsenih kosmičev, 150 g kozjega jogurta, 10 g lanenih semen, 10 g zdrobljenih mandljev.

Za malico je pojedla jabolko, 180 g kefirja in 30 g orehov. Dopoldne je pojedla 30 g temne čokolade in popila 200 ml turške kave. Za kosilo je imela 120 g piščanca v smetanovi omaki, 200 g njokov in solato s paradižnikom in papriko.

Kosilo je bilo uro in pol pred tekom. Med tekom ji je bilo zelo slabo, zato v uri po treningu ni imela regeneracijskega obroka. Zvečer je pojedla mešano solato s semeni, čičerko in lečo (sezamova, bučna in sončnična semena – skupaj 15 g) in kos polnozrnatega kruha.

Energijski hranilni vnos je bil izračunan s pomočjo programa OPKP (http://opkp.si). Z omenjenim prehranskim režimom je dobila 1976 kcal (33 kcal/kg telesne mase), 69 g beljakovin (1,1 g beljakovin/kg telesne mase), 97 g maščob (1,6 g maščob/kg telesne mase) in 207 g ogljikovih hidratov (3,4 g ogljikovih hidratov/kg telesne mase). Vnos prehranskih vlaknin je bil 44 g.

Prehranski poseg:

nekatera živila, ki jih izbira tekačica, lahko poslabšajo simptome refluksa in mehansko dražijo erozije, ki jih ima gospa na požiralniku.

Proti poslabšanju simptomov svetujemo, da tekačica v trenutnem stanju omeji uživanje določenih živil. Simptome refluksa poslabšajo kava in pijače s kofeinom, čokolada, mastna živila, ocvrta hrana, citrusi, ananas in drugo sveže sadje, mlečni ali masleni kruh, mastni deli mesa (koža) in salame z veliko maščobo ter klobase, živalske in rastlinske maščobe, oreški in semena (predvsem orehi), alkoholne pijače, paradižnik, paprika in druga sveža zelenjava, česen, čebula in por, jedi s paradižnikovo mezgo, pepermint, ocvrte sladice, jedi s smetano, začinjena hrana (čili, feferoni, kari, česen, čebula, rdeča paprika, poper).

Obroki naj bodo manjši in pogostejši. Odsvetujemo prenajedanje in uživanje večjih količin tekočine med obrokom. Obrok pred telesno dejavnostjo naj bo lažje prebavljiv in vsaj dve do tri ure pred dejavnostjo. Tak režim prehrane svetujemo, dokler ima težave. Če se težave z refleksom in bolečino umirijo, naj v prehranski režim postopoma vključuje tudi našteta živila, vendar vsak dan le eno novo.

Če težave vztrajajo, naj se še vedno izogiba živil, ki simptome poslabšajo.

Ne ozdravitev, temveč omilitev težav z želodcem

Če pogledamo energijski vnos tekačice, je nekoliko premajhen. Vnos beljakovin je zadosten, vnos maščob malo prevelik in vnos ogljikovih hidratov nekoliko premajhen za podporo telesni dejavnosti. Prevelik je vnos vlaknin, predvsem netopnih, ki poslabšajo vpijanje hranil in mehansko dražijo erozije.

Svetujemo vsaj pet obrokov na dan in ustrezno podporo telesni dejavnosti, torej obrok dve do tri ure pred tekom in regeneracijski obrok uro po teku. Poskrbeti mora za zadosten vnos beljakovin, ki bodo ob drugih hranilih poskrbele za podporo celjenju erozij na požiralniku.

Pri tekačici priporočamo omejitev kave, saj simptome refluksa poslabšuje, predvsem če jo zaužije na tešče in v kombinaciji s pomarančnim sokom. Če se posameznik kavi ne more odpovedati, naj jo zaužije po zajtrku, in to le eno na dan. Zajtrk je vseboval preveč netopnih vlaknin (nekuhani kosmiči, semena, oreški), ki mehansko dražijo prizadet in vnet požiralnik.

Svetujemo, da bi ovsene kosmiče skuhala in jim primešala banano ali kuhano sadje in da bi jih zaužila brez semen in oreškov, ki vsebujejo tudi veliko maščob, kar pa tudi poslabša refluks. Malica je imela podoben problem, in sicer sveže sadje in oreške. Nadomesti naj jih s kakim kosom kruha. Kosilo je vsebovalo preveč maščob (smetanova omaka) in sveže zelenjave.

Znano je, da paradižnik in paprika močno poslabšata simptome refluksa. Obrok tudi ni bil ustrezen glede podpore telesni dejavnosti, saj je vseboval premalo ogljikovih hidratov in preveč beljakovin, maščob ter vlaknin. Manjkal je obrok po treningu. Večerja je prav tako vsebovala preveč semen in sveže zelenjave.

Prikazani jedilnik je lahko v pomoč pri izbiri živil in pokritju potreb. S tovrstnim režimom tekačica prejme 2116 kcal (35 kcal/kg telesne mase), 100 g beljakovin (1,7 g beljakovin/kg telesne mase), 284 g ogljikovih hidratov (4,7 g ogljikovih hidratov/kg telesne mase), 63 g maščob (1,1 g maščob/kg telesne mase).

S prehrano GERB in ezofagitisa ne moremo pozdraviti, lahko pa omilimo simptome refluksa in draženje erozij in s tem omogočimo, da se bo tekačica vrnila v ustaljen režim telesne dejavnosti.