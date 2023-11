Slovenski biatlonec obnovil staro propadajočo hiško. Nova podoba jemlje dih

Kaj lahko počne vrhunski športnik, ko konča kariero? Lahko se loti prenove zanimive stare hiše.

V zadnjem delu priljubljene slovenske oddaje Ambienti, pri kateri predstavljajo številne domove po Sloveniji, so te dni predstavili čudovito hišo našega nekdanjega biatlonca Klemna Bauerja.

Voditelj oddaje Boštjan Romih je obiskal naselje Krasinec v občini Metlika, kjer je Klemen kupil staro hišo in se lotil temeljite obnove.

Hišo so zgradili v sredini 19. stoletja, ob nakupu pa je bila v zelo slabem stanju. Klemen jo je začel temeljito obnavljati – po čiščenju se je lotil gradbenih posegov, zamenjali so obod hiše in streho, so poročali na klip.si in dodali video, ki ga lahko vidite spodaj.

Obnovljena hiša stoji na starih kamnitih temeljih, zgornji del je lesen. Hiša je spomeniško zaščitena, zaradi česar je Klemen ob obnovi moral ohraniti konstrukcijo.

V notranjosti najdemo tudi kamin, ki je eden izmed načinov ogrevanja prostorov. Primarno se prostore ogreva z infrardečimi paneli.

Poglejte si čudovito obnovljeno hišo v bližini Metlike, ki je v lasti nekdanjega slovenskega biatlonca Klemna Bauerja. Bo s svojo čudovito podobo navdušila tudi vas?