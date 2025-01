Skrivnost mladosti razkrita: 70-letniki postajajo novi 50-letnik

Staranje prebivalstva in daljša pričakovana življenjska doba sta v zadnjih desetletjih korenito spremenila pogled na starost. Vprašanje, ali so 70-letniki novi 50-letniki, odseva družbene, medicinske in kulturne premike, ki poudarjajo vitalnost in aktivnost starejših generacij.

Daljša pričakovana življenjska doba in zdrav življenjski slog

Statistični podatki kažejo, da se je pričakovana življenjska doba v zadnjem stoletju znatno podaljšala. V Sloveniji je povprečna pričakovana življenjska doba okoli 80 let, kar je skoraj dvakrat več kot pred sto leti.

Poleg tega številne raziskave kažejo, da vedno več ljudi v starosti ohranja dobro fizično in duševno zdravje.

Zdrav življenjski slog, boljša zdravstvena oskrba in tehnološki napredek so med ključnimi dejavniki, ki omogočajo starejšim, da so dlje časa aktivni in produktivni.

Upokojenci danes pogosto sodelujejo v športnih aktivnostih, prostovoljstvu ali celo v poslovnem svetu, kar je bilo nekoč redkost.

Sprememba družbenih norm

Družba je prav tako spremenila percepcijo starosti. V preteklosti so bili 70-letniki pogosto upodobljeni kot krhki in upočasnjeni, danes pa so mnogi videti in delujejo precej mlajši od svojih let.

Javne osebnosti, kot so igralci, športniki in politiki, ki ostajajo aktivni v starosti, dodatno prispevajo k tej spremembi. Primeri vključujejo legendarnega igralca Harrisona Forda, ki pri 81 letih še vedno nastopa v akcijskih filmih, ali pa politikov, kot je Joe Biden, ki je postal predsednik ZDA pri skoraj 78 letih.

Medicina in psihologija

Raziskave v gerontologiji kažejo, da je kronološka starost vedno manj pomembna, saj je dejanska biološka starost tista, ki odraža fizično in mentalno kondicijo posameznika.

Strokovnjaki poudarjajo pomen ohranjanja fizične aktivnosti, zdrave prehrane in socialnih stikov kot ključnih dejavnikov za kakovostno staranje.

Psihološki vidik je prav tako ključen. Po mnenju psihologov staranje danes ni več nujno povezano z upadom aktivnosti, temveč s priložnostjo za nove izkušnje in osebno rast.

Kritika: Vsi niso v istem položaju

Kljub optimističnim trendom se moramo zavedati, da vsi 70-letniki nimajo enakih možnosti za zdravo in aktivno življenje. Socialno-ekonomski status, dostop do zdravstvene oskrbe in življenjski pogoji igrajo pomembno vlogo. Starejši iz marginaliziranih skupin se pogosto soočajo z več zdravstvenimi težavami in omejitvami.

Kdaj je športnik star?

Vrhunec vrhunskih zmogljivosti v vzdržljivostnih športih je mogoče ohraniti do starosti okoli 35 let. Sledi zmeren padec uspešnosti med 50. in 60. letom, ki pa nato postane bolj izrazit.

Zdi se, da je možnost največjega vnosa kisika v starosti ključni mehanizem, ki je v korelaciji s starostjo povzroča zmanjšanje zmogljivosti.

Vendar dejavniki, ki vodijo do tega zmanjšanja, še niso popolnoma pojasnjeni. Kaže, da imajo največjo vlogo največji utripni volumen (to je volumen krvi, ki jo srčni prekat iztisne pri eni sistoli.

Izračuna se s pomočjo meritve volumna prekata z ehokardiogramom; od volumna krvi v prekatu pred sistolo se odšteje volumen krvi v prekatu ob koncu sistole) in zmanjšanje največjega srčnega utripa in arterijsko-venska razlika v kisiku. Poleg tega je treba tudi vedeti, da v starosti ljudje zmanjšajo intenzivnost in obseg vadbe.

Zmogljivost vzdržljivosti športnikov obeh spolov se zmanjša za približno 7- do 14 odstotkov na desetletje. Da bi se temu izognili, bi bilo idealno, če bi vzdrževali intenzivnost in obseg treninga.

Perspektiva je ključna

Čeprav lahko rečemo, da mnogi 70-letniki danes živijo kot nekoč 50-letniki, je pomembno, da ta trditev ni univerzalna. Gre za kompleksen preplet medicinskih, psiholoških in družbenih dejavnikov, ki oblikujejo staranje v sodobni družbi. Z zagotavljanjem enakih priložnosti za zdrav in aktiven življenjski slog bi lahko ta trend še okrepili.

Kaj menite vi? Je staranje danes res drugačno kot nekoč?