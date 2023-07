Sijajna rešitev za preprečitev znojnega madeža pod pazduho

Če ste začeli dvomiti v kemične izdelke s katerimi si vsak namažemo pod pazduho, da bi se manj znojili, oziroma, da ne bi imeli preznojenih madežev na oblačilih, je tu odlična rešitev.

Iz dneva v dan, iz meseca v mesec in iz leta v leto. Kemični »strupi« se kopičijo in povzročijo lahko zdravstvene težave. Zato je morda smiselno razmisliti o tem, kako odpraviti neprijetni vonj po znoju na naraven način.

Za ta trik smo prvič izvedeli, ko smo na neki gala prireditvi opazili, da peščica ljudi ni imela madežev na oblačilih pod pazduho, velika večina pa tega ni mogla skriti. Pač, nekateri manj švicajo, smo si mislili. Pa ni ravno tako. Debato z ugibanji je slišala gospa, ki nas je podučila: »Z limono se namažeš pod pazduhami in drži pol dneva. Nobena druga reč ne pomaga tako kot limona«. Ostali smo odprtih ust.

Na čiste in suhe pazduhe nanesite nekaj limoninega soka. Sok limone nežno vtrite in počakajte, da se posuši. In to je vse. Neprijetnega vonja ne bo, saj limonin sok preprečuje, da bi se razvijale bakterije, ki ga povzročajo. Poskusite in se prepričajte sami!