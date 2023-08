Sara Čopar pleza po sledeh Janje Garnbret

Sara Čopar je na mladinskem svetovnem prvenstvu športnih plezalcev danes v Seulu osvojila zlato kolajno v kategoriji do 20 let v težavnosti. Laščanka je edina med finalistkami osvojila vrh smeri.

Lani je na MSP v ZDA osvojila srebro. Na stopničke sta se uvrstili še Japonki Tomona Takao in Sana Ogura.

»Počutim se fenomenalno. Noro je. Res sem vesela, kaj mi je uspelo. Za to sem trenirala celo sezono in v finalu sem imela priložnost, da pokažem kako sem trenirala, kaj sem sposobna in kako plezam,« je po tekmi v smehu razlagala mlada Slovenka.

A pot do zmage ni bila lahka. »Predvsem v polfinalu je bilo težko. Mučila sem se za vsak gib, bila sem nervozna. V finalu pa sem se sprostila in v smeri uživala. Ko je imela na koncu Japonka težave in padla, sem razmišljala o zlatu. In uspelo mi je. Smer je bila dovolj težka, da sem se na koncu veselila zmage,« je še dodala.

Jasni so tudi cilji v bližnji prihodnosti. »Tukaj bom nastopila še na balvanih, potem pa me čaka še domača tekma v Kopru. To komaj čakam. Na tej steni smo veliko trenirali, dobro jo poznamo, veselim pa se tudi nastopa pred domačimi gledalci, ki jih bo zanesljivo spet veliko.«

Preostala Slovenca v kategoriji do 20 let sta se uvrstila v polfinale. Lovro Črep je bil 18. in Rosa Rekar 20.

Odlično je v kategoriji do 18 let nastopila tudi Jennifer Eucharia, ki je dosegla enako višino kot tretjeuvrščena Japonka Manami Yama, glede na prejšnje dosežke pa končala na šestem mestu. Višina 23+ je bila ena ključnih točk v smeri, saj je tam tekmo končalo kar šest finalistk.

Tudi v kategoriji do 18 let sta se v polfinale uvrstila preostala slovenska reprezentanta. Zala Mlakar Starič je bila 13. in Gorazd Jurekovič 18.