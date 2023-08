Moški s padalom skočil z Eifflovega stolpa

Francoska policija je v Parizu aretirala moškega, ki je s padalom skočil z Eifflovega stolpa. Zaradi incidenta se je stolp za obiskovalce odprl nekoliko pozneje kot sicer, podjetje, ki upravlja objekt, pa je sporočilo, da je proti moškemu vložilo kazensko ovadbo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Moški, ki je izkušen plezalec, je v Eifflov stolp vstopil kmalu po 5. uri po srednjeevropskem času, precej pred uradnim odprtjem stolpa. Po navedbah upravljavca objekta Sete so ga varnostniki hitro opazili. Kljub temu se mu je uspelo približati vrhu 330 metrov visoke strukture, od koder je tudi skočil.

Pristal je na bližnjem stadionu, kjer ga je policija aretirala zaradi ogrožanja življenja drugih. »Zaradi takšnega neodgovornega dejanja so ljudje, ki delajo na stolpu ali pod njim, v nevarnosti,« pa je v izjavi sporočilo podjetje Sete. Ob tem je dodalo, da je proti moškemu vložilo kazensko ovadbo.

Eifflov stolp je glavna turistična točka francoske prestolnice. Lansko leto je privabila kar 5,9 milijona obiskovalcev. Incidenti v stolpu so sicer dokaj pogosti. Prejšnji teden so obiskovalce stolpa zaradi lažnega obvestila o bombi evakuirali dvakrat v enem dnevu. V ponedeljek pa so v stolpu našli dva opita ameriška turista, ki sta tam prenočila.