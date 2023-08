Rekreativec se vedno znajde, ne glede na vreme ali višjo silo. Stopnice! V bloku jih imamo ogromno. Stopnice so vadbeni pripomoček, če ste slučajno pozabili.

Če so že pred vašim nosom, zakaj se ne bi pognali v njih? Za razliko od hoje, ki smo jo ljudje prilagodili tako, da porabimo karseda malo energije, je hoja po stopnicah tista, ki spada med zahtevnejše fizične aktivnosti in obenem pokuri več kalorij kot lahkoten tek.

Preden se zapodimo v razlago pozitivnih učinkov hoje ali teka po stopnicah, je treba vedeti, da tak način aktivnosti ni za vse. Srčni bolniki se morajo pred takšno aktivnostjo nujno posvetovati s svojim zdravnikov, prav tako pa taka oblika vadbe ne pride v poštev pri ljudeh, ki imajo težave z gležnji, koleni in kolčnimi sklepi, saj jih hoja po stopnicah zelo obremenjuje, a zanimivo, da je hoja po stopnicah navzdol še precej bolj nevarna. Kar gre gor, mora priti enkrat dol in vi niste izjema.

Po pisanju časopisa New York Times je sila, ki jo usmerite v svoje gležnje in kolena ob hoji po stopnicah navzdol lahko enaka 6-kratniku vaše telesne teže.

Telesna aktivnost kot je hoja ali tek po stopnicah prinaša blagodejne učinke za vaše telo in zdravje:

- krepi kardiovaskularno pripravljenost

- krepi mišični in skeletni sistem

- zniža verjetnost zastoja srca, možganske kapi, nekaterih bolezni raka, debelosti in diabetesa tipa 2

- pomaga pri izgubljanju teže in oblikovanju telesa

Hoja po stopnicah je varna in lahka vaja, ki jo lahko implementiramo v naš vsakdanjik že s tem, da nam pride v navado. Namesto vožnje z dvigali lahko vsak dan nekajkrat izberemo drug način in močno pripomoremo k svojemu zdravju na dolgi rok.

Namesto dvigala izberemo stopnice. FOTO: Dragonimages Getty Images/istockphoto

Resnice o hoji po stopnicah

- Hoja po stopnicah zahteva do devetkrat večjo porabo energije kot med sedenjem ali do sedemkrat več kot pri vožnji z dvigalom.

- Za vsako prehojeno stopnico, boste pokurili 0.15 kalorije, kar pomeni, da boste z desetimi premaganimi stopnicami pokurili eno kalorijo.

- Tudi pri sestopu boste porabili nekaj kalorij. Približno 20 jih boste potrebovali za eno kalorijo.

- Le sedem minut hoje ali teka po stopnicah na dan, razpolovi možnost za srčni infarkt v obdobju 10 let.

- Devet minut aktivnosti na stopnicah je dovolj, da moški srednjih let ne pridobiva teže.

- Težji kot ste, več kalorij boste na stopnicah tudi pokurili.

Začeti previdno

Strokovnjaki za telesno vadbo so enotni, da človek potrebuje med 30 in 60 minut vadbe od tri do petkrat na teden, da se začne telo spreminjati in zdravje krepiti.