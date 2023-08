Manj kot 10.000 korakov na dan odžene zdravnika stran

Analiza 226.000 ljudi po vsem svetu je pokazala, da predčasno smrt iz kateregakoli razloga lahko preprečimo že z opravljenimi 4000 koraki na dan, poroča britanski BBC.

Za srce in krvne žile koristi prinaša že več kot 2300 opravljenih korakov, več kot jih naredimo, toliko več koristnega smo naredili za svoje zdravje, so ugotovili raziskovalci medicinske fakultete v Lodzu na Poljskem ter medicinske fakultete na univerzi Johns Hopkins v ZDA.

Ugotovili so, da vsakih tisoč korakov več nad 4000 koraki dnevno zmanjša tveganje za zgodnjo smrt za 15 odstotkov do 20.000 korakov.

Ugotovili so tudi, da hoja koristi vsem ljudem ne glede na starost in spol ter to, kje živijo. Največ koristi od hoje pa imajo mlajši od 60 let.

Profesor Maciej Banach z univerze v Lodzu je ob tem izpostavil, da je kljub zdravilom potrebno vedeti, da je pri zmanjševanju tveganj za srčno-žilne bolezni in prizadevanjih za podaljšanje življenja zelo učinkovita sprememba življenjskega sloga, prehrana in telesna aktivnost. Spremembo lahko prinese že sprehod do trgovine namesto vožnje z avtomobilom ter izstop iz avtobusa nekaj postaj prej.

Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije je nezadostna telesna dejavnost vsako leto vzrok za 3,2 milijona smrti. S tem je četrti najpogostejši vzrok smrti na svetu.