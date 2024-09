Prvič na Ljubljanski maraton, prvič na desetko

Kdor gre prvič na desetko, naj ne komplicira s treningom. Predvsem morate dovolj teči, verjetno trikrat na teden. Za vas je dovolj, če v tednu sestavite dve do dve uri in pol teka. Verjetno ste tekli tudi v juliju in avgustu? Vsaj poskusili ste, kajne?

Vsekakor morate v svoj trening vključiti vadbo splošne moči, vadbo tehnike teka in vadbo specifične tekaške moči (teki v klanec, stopnjevanja, kratki intervali).

Septembra lahko kilometrino v kosu podaljšate na sedem ali osem kilometrov, kdor je čez poletje pridno tekel, lahko začne izvajati intervalne treninge.

Glavni cilj vaše priprave je predvsem reden neprekinjen tek, ki ga boste na maratonu raztegnili na deset kilometrov. Že kakšna dva tedna prej lahko to razdaljo preizkusite na treningu, lahko z odseki hoje, da boste vedeli, kaj vas čaka konec oktobra.

Za tiste, ki boste na desetki tekmovali

Kdor se pripravlja, da bo desetko odtekel hitro (opisan trening velja za čas tja do 40:00), je moral že julija teči količinsko malce več, verjetno okoli tri ali celo štiri ure na teden.

V vadbo bi morali čim prej vnesti čim več vsebin za izboljšanje specifične tekaške moči. Stopnjevanja in ritmizacije bi morali izvajati skoraj na vsakem treningu.

Avgusta bi količinsko lahko trenirali podobno kakor maratonci, vendar bi namesto tempo tekov izvajali intervalne treninge. Veliko hitrega teka (stopnjevanje, ritmizacije, kratki intervali, teki v klanec) bo gotovo pripomoglo k uspešnosti.

Pomembno je, da natrenirate sposobnost, ko lahko tudi utrujeni tečete hitro z dobro tehniko teka. Septembra in oktobra pa je treba pametno kombinirati intervale z aerobnimi vsebinami. Obeh tipov treninga mora biti dovolj, da bo dosežki na desetki takšni, kot si želite.