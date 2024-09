Koliko tekočine moramo spiti med vadbo

Količina tekočine, ki jo morate popiti med vadbo, je odvisna od številnih dejavnikov, kot so intenzivnost vadbe, trajanje, temperatura in vlažnost okolja ter vaša telesna masa in individualne potrebe.

Kljub temu obstajajo splošne smernice za hidracijo med vadbo, ki vam lahko pomagajo ostati hidrirani:

Pred vadbo

Priporočljivo je, da popijete približno 500- ml vode dve do tri ure pred vadbo.

Približno 15- do 30 -minut pred vadbo popijte še dodatnih 200- do 250- ml vode.

Med vadbo

Med vadbo je priporočljivo piti približno 100- do 200- ml vode vsakih 15- do 20- minut. To lahko pomeni približno 400- do 800- ml na uro, odvisno od intenzivnosti vadbe in vaših individualnih potreb.

Če vadba traja več kot 60- minut, lahko razmislite o uživanju športnih pijač, ki vsebujejo elektrolite, da nadomestite izgubo soli in mineralov.

Po vadbi

Po vadbi je pomembno, da nadomestite izgubljeno tekočino. Priporočljivo je, da popijete približno 500- do 750- ml vode v prvih dveh urah po vadbi.

Za natančno nadomeščanje tekočine lahko uporabite preprosto metodo: stehtajte se pred in po vadbi. Za vsak izgubljeni kilogram telesne mase popijte približno 1,5- litra tekočine.

Pomembno je tudi poslušati svoje telo in prilagoditi vnos tekočine glede na individualne potrebe. Če čutite žejo, popijte nekaj vode. Prav tako je dobro opazovati barvo urina – bledo rumena barva običajno pomeni, da ste dobro hidrirani.