Primerjava treh različnih sistemov za prevoz električnih koles na avtomobilu

V Motoreviji AMZS so že večkrat pisali o silovitem razcvetu kolesarjenja in vse bolj priljubljenih električnih kolesih. Dodatna teža električnih koles pomembno vpliva na njihov avtomobilski transport, še zlasti, kadar kolesa prevažamo na daljše razdalje.

V tokratnih nasvetih se je AMZS v sodelovanju s partnerskimi avtomobilskimi klubi lotili natančne primerjave treh različnih sistemov za prevoz električnih koles - na vlečni kljuki, strehi in prtljažnih vratih avtomobila. Pri tem so se osredotočili na praktičnost oziroma omejitev uporabe, varnost in porabo goriva.

Pri izboru so se osredotočili na višji cenovni razred prtljažnikov za prevoz dveh električnih koles, ki sta skupaj tehtali 40,5 kg. Vse tri izbrane nosilce različnih izdelovalcev so na posamičnih preskusih testa nameščali na volkswagna tiguana allspacea. Vse bolj razširjeni cestni terenci in križanci, ki v višino presegajo 1,6 metra, namreč predstavljajo dodaten izziv pri nameščanju težjih koles na strešne nosilce.

Zlasti teža je pri prevozu električnih koles ključen dejavnik, ki ga moramo upoštevati pri izbiri ustreznega prtljažnika za kolesa. Dve električni kolesi skupaj s prtljažnikom pomenita med 50 do 60 dodatnih kilogramov na avtomobilu. To je težak tovor, ki mora biti dobro pritrjen.

Na tokratnem preskusu smo pri varnostni oceni preverili tudi zaviranje v sili na vso moč pri hitrosti 100 in 80 km/h ter izogibanje oviri pri hitrostih 70, 80 in 90 km/h. FOTO: Ralph Wagner Foto©adac/ralph Wagner

Na običajnem avtu je varno peljati le dve električni kolesi

AMZS raziskave so pokazale, da strešni kolesni prtljažniki trenutno omogočajo prevoz največ 20 kg težkega kolesa na posameznem vodilu. Sistem za pritrjevanje na prtljažna vrata na posameznem vodilu omogoča prevoz 25 kg težkega kolesa. Pri nosilcu za kolesa, ki ga namestimo na vlečno kljuko, na posamezno vodilo lahko naložimo do 30 kg težko kolo.

Pri tem velja opozorilo, da moramo pred nakupom ustreznega prtljažnika obvezno preveriti, kolikšno skupno obremenitev strehe oziroma vertikalne obremenitve vlečne kljuke predpisuje izdelovalec avtomobila. Le pri večjih terenskih avtomobilih in dostavnikih je kljuko mogoče obtežiti z več kot 75 kg oziroma na strehi peljati več do 100 kilogramov tovora.

To pomeni, da trenutno ni nosilca za kolesa, pa tudi ne običajnega osebnega avtomobila, na katerega bi lahko naložili tri polnovzmetena električna gorska kolesa težka od 24 do 26 kilogramov. Zato svetujemo, da preberete naša priporočila. Prekoračitev predpisanih vrednosti lahko že pri malce močnejšem zaviranju pripelje do resne prometne nesreče.

Največja pomanjkljivost strešnega prtljažnika je oteženo nalaganje težjih električnih koles, ki zahteva dodatni par rok. FOTO: Ralph Wagner Foto©adac/ralph Wagner

Rezultati: Velike razlike med sistemi, prepričljiv zmagovalec

Pri iskanju najbolj varnega, učinkovitega in uporabniku prijaznega načina prevoza težjih koles so se osredotočili na naslednja merila: upravljanje s prtljažnikom, varnost v vožnji in povečanje porabe goriva. Preskusni trk je simuliral nalet s hitrostjo 30 km/h, pri čemer so bili prtljažniki in na njih nameščena kolesa izpostavljeni pojemku 12 g.

Poleg tega so pri varnostni oceni preverili še zaviranje v sili na vso moč pri hitrosti 100 in 80 km/h ter izogibanje oviri pri hitrostih 70, 80 in 90 km/h. Pri upravljanju so preverjali nameščanje prtljažnika na avto in njegovo demontažo, nameščanje koles na nosilec in dostopnost do avtomobilskega prtljažnika ob nameščenih kolesih. Pri natančnih meritvah porabe goriva pa so na 25-kilometrskem testnem krogu ugotavljali razlike pri hitrostih 100 in 130 km/h pri vožnji avtomobila brez nameščenega prtljažnika in z nameščenimi prtljažnikom, na katerem sta bili obe električni kolesi.

Primerjava je pokazala številne zelo očitne razlike v vseh treh ocenjevalnih sklopih. Z očitnim točkovnim naskokom, razvidnim iz tabele z rezultati po posameznih kategorijah, se je kot najboljši za prevoz električnih koles izkazal prtljažnik, nameščem na vlečni kljuki. Ponuja največ uporabniškega udobja, zelo visoko stopnjo varnosti in najmanj poveča porabo goriva. Njegova največja hiba je dejstvo, da prikolici zasede priklop - in seveda, da mora avto imeti nameščeno vlečno kljuko.

AMZS test nosilcev za električna kolesa. FOTO: AMZS

Nosilec na prtljažnih vratih je uporabniško najmanj prijazen in energetsko najbolj potraten

Kljub težkemu nameščanju električnih koles, ki zahteva dva para rok, je še vedno prepričljiv tudi strešni prtljažnik. Ta sistem je še vedno zelo stabilen med vožnjo, je najbolj prijazen za shranjevanje, saj zaradi svoje modularne zasnove omogoča najbolj prilagodljivo uporabo.

Ob prevozu enega električnega kolesa lahko uporabljate tudi strešni kovček. Poleg težkega dvigovanja in spuščanja koles sta njegovi največji hibi občutno povečana poraba goriva in dodatna višina, ki zahteva več previdnosti pri višinskih ovirah in ne omogoča parkiranja v nižjih garažnih hišah. Pri naletu je že samo 10-odstotna preobtežitev strešnega prtljažnika na posameznem vodilu, na katerem je bilo 23,3 kg težko kolo, povzročila preobremenitev in poškodbo utora na prečki.

Prečno postavljena kolesa na prtljažnih vratih močno povečajo zračni upor in porabo goriva. Poleg tega pa so pri naletu popustila sidrišča prtljažnika za obešanje koles na prtljažna vrata. FOTO: Ralph Wagner Foto©adac/ralph Wagner

Prečno nameščena kolesa nad zadnjim delom delujejo kot zračna zavora

Sestavljanje in nameščanje nosilca koles na prtljažna vrata je bilo zelo zamudno. Ko so na njem nameščena še kolesa, avtomobilski prtljažnik ostane nedostopen. Prečno nameščena kolesa močno dvignejo višino zadnjega dela avtomobila in drastično posežejo v aerodinamični tok, kar močno poveča porabo goriva. Pri naletu obstaja velika nevarnost, da popustijo sidrišča in kolesa padejo s prtljažnika. Pri kolesih s karbonskim okvirjem boste lahko zaradi tega utrpeli še dodatne stroške zaradi počenega okvirja.

AMZS test nosilcev za električna kolesa. FOTO: AMZS

AMZS priporočila izdelovalcem

Vsa pritrditvena mesta na nosilcih za kolesa, na avtomobilu in točke pripenjanja na električnih kolesih morajo biti načrtovana, da celoten sistem ostane stabilen in zdrži najbolj ekstremne obremenitve, navodila za uporabo morajo biti razumljiva in pregledna. V poglavju o varnosti morata biti jasno označeni največja nosilnost in največja dovoljena hitrost vožnje z nameščenim prtljažnikom, v navodilih za uporabo avtomobila morata biti navedeni največja vertikalna nosilnost vlečne kljuke in največja nosilnost strehe.

Tudi pri prtljažniku za kolesa na kljuki lahko pri naletu pride do manjših poškodb zadnjega dela avtomobila. FOTO: Ralph Wagner Foto©adac/ralph Wagner

AMZS priporočila uporabnikom



Pred nakupom

Pred nakupom ustreznega prtljažnika za prevoz koles morate razmisliti, kaj vse boste poleg koles še vozili. Če na počitnice za seboj vlečete prikolico ali uporabljate dodatni transportni boks, potem na kljuko istočasno ne morete namestiti še nosilca za kolesa,

avtomobilski izdelovalci pri vlečni kljuki in strešnih nosilcih predvidevajo dodatne obremenitve pri prevozu tovora in jih tudi dosledno navajajo.

Praktično nikjer pa ni navedena največja nosilnost prtljažnih vrat. Če želite biti na varni strani, se o tem, koliko kilogramov lahko obesite na prtljažna vrata, pozanimajte pri izdelovalcu avtomobila oziroma pri uradnem serviserju, če boste na strehi prevažali težja kolesa, se pozanimajte o možnostih dokupa močnejših U-zaponk, pri izbiri ustreznega prtljažnika razmislite, kako in kje boste nosilec shranjevali takrat, ko ne bo nameščen na avtomobilu, natančno preverite težo električnih koles, ki jih boste prevažali in izberite ustrezno močan prtljažnik, ki ga vaša kolesa ne bodo preobremenila, preverite največjo skupno dovoljeno maso vozila, da boste pri načrtovanju počitnic poleg ostale prtljage upoštevali tudi težo nosilca in koles, pri nosilcih za obešanje koles na prtljažna vrata izberite take, da ne pokrivajo registrskih oznak in zadnjih luči na avtomobilu. Če to ni mogoče, dokupite dodatno osvetlitev nosilca in nosilec za registrsko oznako.

Pri naletu je že samo 10-odstotna preobtežitev strešnega prtljažnika na posameznem vodilu, na katerem je bilo 23,3 kg težko kolo, povzročila preobremenitev in poškodbo utora na prečki. FOTO: Ralph Wagner Foto©adac/ralph Wagner

Pred prevozom

Pred nameščanjem prtljažnika vedno očistite vlečno kljuko, strešne sani ali točke pritrditve na robovih prtljažnih vrat. Točke pripenjanja morajo biti čiste in razmaščene, draga električna kolesa dodatno zaščitite s sistemi proti kraji. Pred mehanskimi poškodbami namestite dodatno zaščito za okvir kolesa. To še posebej priporočamo pri vpenjanju karbonskih okvirjev koles, če je mogoče, pred vožnjo na prtljažniku z električnih koles odstranite akumulatorski sklop. Tako boste zmanjšali težo oziroma obremenitev nosilca. S koles odstranite tudi vse ostale dodatke, ki bi jih med prevozom lahko izgubili, pred vožnjo preverite delovanje na nosilec koles vgrajenih svetlobnih teles.

AMZS test nosilcev za električna kolesa. FOTO: AMZS

Med prevozom

Vozite previdneje in upoštevajte, da prtljažnik z nameščenimi kolesi lahko vpliva in spremeni vozne lastnosti avtomobila, ki vas lahko presenetijo v ekstremnih okoliščinah, na daljših poteh se po 50 prevoženih kilometrih ustavite in preverite trakove oziroma zatiče oziroma vijake, strogo se držite hitrostnih omejitev, ki jih dovoljuje izdelovalec prtljažnika. Na avtocesti s kolesi nikoli ne vozite več kot 130 km/h.