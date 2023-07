Premiera novega videa z Alenko Artnik

Odkrijte ponovno to nenadomestljivo vez z našim obstojem in dobrim počutjem. Občutite mir in tišino morja in morskih globin, v katere se podaja večkratna svetovna rekorderka potapljanja na vdih, Alenka Artnik.

Občutite moč zemeljske energije, ki privre na dan z zdravilnimi termalnimi vrelci, ujetimi v slovenska naravna zdravilišča in terme. Potopite se v morje dobrega počutja, ki ga tako kot Alenka lahko doživite v vodah Slovenije.

Alenka Artnik, kraljica morskih globin

Če bi živeli v pravljici, bi bila Alenka Artnik z lahkoto morska deklica. Izjemna potapljačica na vdih, ki je odraščala ob slovenski obali, je večkrat prestavila meje osvajanja morskih globin brez uporabe potapljaške jeklenke. Odkar pomni zase je bila Alenka vedno povezana tako z vodo kot s športom. Kot otrok je trenirala kajak in nastopala na prvenstvih. Vendar ji njena težka osebna zgodba ni dovoljevala nadaljevati te poti. Šele na začetku svojih tridesetih se je resno vrnila v športne vode, tokrat s potapljanjem na vdih.

Kljub temu, da je Alenki ta vodni šport dal krila in jo osvobodil verig preteklosti, se zaveda, da je potrebno za uspeh negovati tudi mentalno zdravje. Meditacija, dobro počutje, sproščenost so tako osnova svetovnih rekordov, ki jih je Alenka nizala enega za drugim.

Sprostitev in mir med morskimi valovi

Alenka Artnik je večino svojega življenja povezana z morjem. Za Koprčanko je morje navdih, meditacija in vir moči, ki ji je še kako prav prišla ob soočanju s težkimi življenjskimi preizkušnjami. Še danes se rada zazre v njegovo pomirjujočo modrino in vdihne globoko vonj po soli. Med dišečimi borovci išče navdih in mir v sebi skozi meditacijo, ki ji pomaga tudi na njeni športni poti. In tudi mir, ki ga občuti, obdana s širnim podvodnim kraljestvom, je zanjo dragocen in odrešujoč.

Sveža energija med termalnimi vrelci

Slovenija je s svojimi termami in zdravilišči ključna v procesu Alenkine regeneracije. Koprčanka zase pravi, da si šele ko pride domov, v Slovenijo, zares odpočije. Termalni vrelci s svojo raznovrstno kemijsko sestavo znatno pomagajo pri regeneraciji športnikov, pa tudi pri lajšanju določenih zdravstvenih stanj ter krepitvi zdravja in dobrega počutja. In potem je tu še ta osvobajajoči občutek lebdenja v bazenih s termalno vodo, ki nas prijetno boža kot materina dlan. Tako tudi Alenka med zdravimi vodami Slovenije najde svežo energijo za nove podvige.

Počutite se dobro v vodi kot Alenka

Naj predanost Alenke Artnik vodi navdihne tudi vas. Poiščite svoj mir, sprostitev in dobro počutje ob poslušanju morskih valov ali ob brbotanju termalnih vrelcev. Naj vas objame prijetna svežina in pomirjujoča moč vode.