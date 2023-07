Nujno preberite: Kako ravnati ob nevihti

Nevihte so intenziven vremenski pojav z močnejšimi padavinami, bliskanjem in udari strel.

Ob nevihti se je najbolj primerno skriti v grajene objekte, ki imajo tudi strelovod. Drevesa, na pol odprta ali majhna poslopja, nadstreški, šotori niso varni. Ob možnosti neviht se ne odpravljajte v gore.

Nevihte in neurja ter zlasti možnost nastanka toče je krajevno in časovno težko napovedati. Razvoj in gibanje nevihtnih oblakov ter možnost toče je mogoče ugotavljati z radarskimi meritvami. Gibanje oblakov in intenzivnost padavin je priporočljivo spremljati prek radarskih slik na spletni strani Agencije RS za okolje.

Gorski reševalci opozarjajo vse pohodnike, naj spremljajo vremensko napoved na različnih zanesljivih virih, napoved hkrati večkrat preverijo – pred turo, med turo in po turi. Prav tako se je treba v hribe odpraviti dovolj zgodaj zjutraj. Opozarjajo namreč, da gorski reševalci v slabem vremenu potrebujejo več časa za dostop do ponesrečenih, ob nevarnosti strele pa še dlje, če so razmere prenevarne.

Nevarnost udara strele je tako velika tudi v kampih, saj se ob udaru strele lahko pojavi napetostni lijak, ki zajame šotor. Med nevihto se umaknite iz šotora na varno, bodisi v avtomobil, ki s svojo kovinsko konstrukcijo deluje kot Feradeyeva kletka, bodisi v počitniško prikolico, če ta ni cela iz plastike, pa v skupne toaletne prostore oziroma v lokal.

Nekaj koristih napotkov za osebno zaščito:

-spremljajte vremenska opozorila Agencije RS za okolje o možnosti močnih neviht in neurij;

-prepoznajte znake bližajoče se nevihte: temni oblaki, grmenje v daljavi, naraščanje moči vetra in nenadni padec temperature;

-med neurjem ne uporabljajte stacionarnih telefonov ali drugih električnih naprav, saj strela lahko potuje po žicah električne napeljave in naprave poškoduje ali uniči, uporabnik pa se lahko ob tem poškoduje ali celo umre;

-mobilni telefoni so znotraj zgradbe varnejši za uporabo, a le če niso priključeni na električni vir. Na prostem jih ne uporabljajte;

-najvarnejše mesto med neurjem je v notranjosti večje in z vseh strani zaprte zgradbe, opremljene s strelovodom, zato zavetje poiščite v zaprtih prostorih. Ne zadržujte se blizu zunanjih zidov in oken. Če strela udari v zgradbo, se električni naboj prenese po ceveh in električni napeljavi v zemljo;

-med nevihto ali neurjem se ne umivajte, kopajte ali prhajte niti ne pomivajte posode, saj je voda prevodnik električnega toka;

-če ste na prostem, se izogibajte odprtih površin, vodnih virov, visokih zgradb in vseh predmetov, ki so delno ali v celoti kovinski, na primer ograj, žic;

-uporaba dežnika med nevihto ali neurjem je lahko nevarna, saj privlači strelo;

-zavetja ne iščite pod drevesom, če pa nimate druge možnosti, izberite najnižje drevo. Sklonite se k tlom, tako da imate glavo navzdol, noge pa skupaj, nikakor pa ne lezite na tla, saj s tem povečate možnost za udar strele. Zadržujte se vsaj pet metrov stran od drugih oseb. Ušesa si pokrijte z rokami, da zmanjšate možnost okvare sluha. Od drevesnega debla bodite oddaljeni vsaj dva metra;

-med točo ne poskušajte zavarovati oziroma umikati vozil ali zaščititi pridelkov na vrtu, saj vas toča lahko poškoduje;

-če ste na prostem in vas ujame toča, se pokrijte s pokrivalom, da vas ne poškoduje;

-bodite pozorni na predmete, ki jih po zraku nosi veter;

-poskrbite tudi za domače živali, med neurjem naj bodo v zaprtih prostorih;

-ne odpravljajte se v gore, kadar vremenska napoved nakazuje možnost neviht;

-v primeru, da strela zaneti požar, pokličite številko 112 - ReCO in povejte podatke o nesreči in lokaciji, do vas bo poslal najbližjo gasilsko enoto na pomoč.

VIR: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, URSZR www.sos112.si