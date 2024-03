Poglejte, kako gredo dunajski otroci v šolo

Zgodba šolskega kolobusa na Dunaju se je začela z zelo zavzetimi starši, ki so iskali alternativne načine varne vožnje otrok v šolo, saj so se želeli izogniti vsakodnevni vožnji z avtomobilom ali prenatrpanim jutranjim tramvajem.

Po vzoru barcelonskega projekta »bicibus« je tako nastala ideja o posebni kolesarski poti, ki otrokom omogoča varno skupinsko kolesarjenje do šole.

Šolski kolobus je koncept vsakodnevnega skupnega kolesarjenja v šolo po vnaprej določeni poti, pri katerem otroci kolesarijo v spremstvu staršev oziroma drugih odraslih spremljevalcev.

Na poti so postajališča, na katerih se lahko ob dogovorjenih urah pridružijo novi otroci na poti v šolo. Šolski kolobus otrokom omogoča, da se na varen način že zgodaj navajajo na kolesarjenje in sodelovanje v prometu, hkrati pa jih ozavešča o podnebju prijazni mobilnosti in skrbi za lastno zdravje.

Kolobus danes vozi že v treh dunajskih okrožjih, šolskih kolesarskih poti pa je zaradi uspešnosti projekta vse več. V 17. okrožju denimo danes vsakodnevno v šolo kolesari že več kot 60 otrok in spremljevalcev.

Za uveljavitev projekta je bila pomembna tudi novela avstrijskega zakona o cestnem prometu. FOTO: Andrea Leindl

Šolski kolobus po vnaprej določeni poti vozi do osnovne šole. FOTO: Andrea Leindl

Udeležba je brezplačna, vse morebitne stroške in opremo krijejo starši sami. Trenutno razpolagajo tudi že z nekaj rezervnimi kolesi, ki jih nudijo tistim, ki jih nimajo ali si jih ne morejo privoščiti.

Projekt so podprle tudi nekatere lokalne kolesarske trgovine, ki otrokom nudijo servis koles. Otroke na poti dodatno motivirajo z zbiranjem štampiljk, med kolesarjenjem do šole pa iz zvočnikov odmeva glasba, tako da je šolska pot za udeležence in mimoidoče pravo doživetje.

Za uveljavitev projekta je bila zelo pomembna novela avstrijskega zakona o cestnem prometu, ki po novem omogoča, da odrasli spremljevalci lahko kolesarijo vzporedno z otroki.

Projekt podpira dunajski kolesarski lobi, ki na svoji spletni strani nudi tudi nasvete za vse, ki razmišljajo, da bi svojim otrokom omogočili varno skupno kolesarsko pot do šole.

Poudarjajo, da so za izvajanje kolobusa pomembni predvsem zavzeti starši, kolesarski spremljevalci in učitelji. Za vse zainteresirane so pripravili tudi vodnik, v katerem odgovarjajo na vsa osnovna vprašanja.