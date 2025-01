Ozempic: Razkrite koristi in tveganja zdravila za hujšanje v novi študiji

Nova študija, objavljena v ponedeljek, izpostavlja potencialne koristi priljubljenih zdravil za zdravljenje sladkorne bolezni, kot so demenca in bolezni srca in ožilja. Kljub temu strokovnjaki opozarjajo, da ta zdravila ne bi smeli obravnavati kot čudežna.

Nova odkritja na področju zdravil GLP-1

Študija, objavljena v reviji Nature Medicine, je edinstvena po svojem obsegu in predstavlja pomemben korak naprej v raziskavah zdravil nove generacije za hujšanje, kot so Ozempic, Wegovy in Mounjaro. Ta zdravila so že do določene mere revolucionirala boj proti debelosti.

Nihče doslej ni celovito raziskal učinkovitosti in tveganj agonistov GLP-1 receptorjev na vse zdravstvene izide.

Kako delujejo zdravila GLP-1?

Zdravila GLP-1, ki so se prvič pojavila na trgu pred približno desetletjem, se borijo proti debelosti in z njo povezanimi stanji tako, da posnemajo funkcijo hormona, ki spodbuja izločanje inzulina, upočasnjuje praznjenje želodca in zavira apetit.

Strokovnjaki menijo, da gre za eno največjih medicinskih odkritij zadnjih let, kar dokazuje tudi ogromna priljubljenost med bolniki in izjemni dobički proizvajalcev zdravil, kot sta Novo Nordisk (Ozempic/Wegovy) in Eli Lilly (Mounjaro).

Obsežna študija potrjuje predhodne raziskave

Več prejšnjih študij je pokazalo, da imajo zdravila GLP-1 koristi, ki presegajo hujšanje in zdravljenje sladkorne bolezni. Te študije so na primer pokazale, da so bolniki, ki jemljejo ta zdravila, manj izpostavljeni tveganjem za bolezni, kot so demenca, bolezni srca in ožilja ter odvisnost od alkohola.

Ponovna analiza, izvedena v ZDA, je uporabila podatke stotisočev vojaških veteranov in primerjala dve skupini diabetikov: tiste, ki so prejemali običajno zdravljenje, in tiste na zdravilih GLP-1. Rezultati so pokazali, da je druga skupina imela:

nižje tveganje za psihološke ali konvulzivne motnje,

manjšo pojavnost nevrokognitivnih motenj, tudi z Alzheimerjevo boleznijo,

manjše tveganje za kardiometabolične motnje ter okužbe dihal.

Kompleksnost delovanja zdravil GLP-1

Epidemiologi so poudarili, da debelost pogosto povzroča številne zdravstvene težave, zdravila GLP-1 pa s spodbujanjem hujšanja pomagajo zmanjševati ta tveganja. Kljub temu dodajajo, da imajo ta zdravila lahko tudi neposreden učinek na telo, saj receptorji GLP-1 vplivajo na številne biološke procese.

Opozorila in omejitve

Študija predstavlja pomemben mejnik, vendar opozarja, da je za dokončno razumevanje učinkov teh zdravil potrebno še več kliničnih raziskav, ki lahko trajajo več let.

Obstajajo tudi tveganja. Bolniki, ki jemljejo zdravila GLP-1, pogosto poročajo o prebavnih težavah. Vendar nova študija ugotavlja, da ti bolniki nimajo pogostejših samomorilnih misli, kot je bilo omenjeno v prejšnjih raziskavah.

Prav tako rezultati študije niso splošno uporabni, saj se osredotočajo na specifično skupino – starejše moške z diagnozo sladkorne bolezni. Poleg tega so učinki zdravil v nekaterih primerih majhni, na primer pri zmanjšanju tveganja za demenco za približno desetino.

Strokovno mnenje

»Gre za pomembno raziskavo,« je za AFP povedal farmakolog Dipender Gill, ki ni sodeloval v študiji, vendar je več let delal za podjetje Novo Nordisk. Opozoril je, da pacienti ne bi smeli jemati teh zdravil zgolj na podlagi rezultatov študije.

Čeprav ta raziskava ponuja obetavne uvide, ostaja jasno, da zdravila GLP-1 niso čudežni pripomoček, temveč korak k boljšemu razumevanju in zdravljenju kompleksnih bolezni.