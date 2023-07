O 'čudežnih' zdravilih proti raku, ki ne delujejo

Ameriška zdravnica in univerzitetna profesorica Jennifer Robinson je na spletni strani MedicineNet napisala zelo odmeven zapis o tem, da bi morali biti ljudje zelo pozorni na zdravila proti raku.

O raku in spopadanju s to boleznijo že dvajset let pišemo v Poletu, predvsem se je naša zdravnica izr. prof. dr. Nada Rotovnik Kozjek, dr. med, posvečala prehrani bolnikov z rakom in pa zavedanju, kako pomembno je za bolnike, da se gibajo.

Čudežnih zdravil proti raku žal ni

Ameriška zdravnica je v svojem članku zelo jasno zapisala, katere stvari, ki se jih ljudje z vsem upanjem oklepajo, v resnici ne pomagajo.

Tudi pri nas v Sloveniji je veliko ljudi, ki si želijo z drugačnimi metodami iskreno pomagati obolelim, to je zagotovo dejstvo, in dobrim namenom se ne gre posmehovati. Hkrati upamo, da ti ljudje verjamejo v zdravnike in znanost.

Ob tem pa vemo, da je tudi na slovenskem trgu 'čudežev', ki naj bi preganjali raka, veliko, okoli tega pa se vrti tudi veliko denarja. Zato se nam zdi članek zelo pomemben.

Čeprav lahko nekatere alternativne terapije pomagajo, piše ameriška zdravnica, mnoge ne delujejo. Raziskave kažejo, da je tretjina ljudi z rakom poskusila kakšno zdravilo, ki nima nobenih koristi.

Lahko so izguba časa in denarja. Samo slovenska ilustracija zapisanega, z neke spletne strani: Cena: na začetku 500 - 700 EUR, kasneje pa 250 - 350 EUR.

Ob tem, da je po mnenju ameriške zdravnice tako zdravljenje izjemno nevarno, celo za življenje, ostajamo začudeni.

Še bolj, ker so nekatera od teh zdravil ne le nevarna za vaše zdravje, lahko celo vplivajo na to, kako dobro delujejo druga zdravljenja proti raku.

Alkalna terapija

Temelji na laboratorijskih študijah, ki kažejo, da rakave celice ne morejo preživeti v okolju z nizko kislino ali alkalnostjo. Ta teorija pravi, da bo uživanje določene hrane in izogibanje drugi znižalo raven kisline v telesu in da bo to preprečilo rast rakavih celic. Toda to, kar človek zaužije, ne vpliva na to, kako kisla je njegova kri. To ravnovesje nadzoruje telo.

Konopljino olje

Tudi v Sloveniji velja za čudežno zdravilo za raka. Narejeno je iz rastline marihuane. Nekateri mislijo, da lahko ubije, ali zmanjša rakave tumorje, vendar nobeno znanstveno odkritje tega ne podpira.

In čeprav lahko konoplja olajša neželene učinke nekaterih zdravil proti raku, kot sta slabost in izguba apetita, se posvetujte s svojim zdravnikom, preden jo poskusite.

Nekatere spojine v konoplji lahko vplivajo na delovanje nekaterih zdravil proti raku. Povzročajo tudi neželene učinke, kot sta izguba spomina in pozornosti.

Cezijev klorid

To je vrsta soli, ki se prodaja za alternativno zdravljenje raka, ker da preprečuje širjenje rakavih celic. Raziskovalci niso našli nobenega dokaza za to – manjša študija je celo pokazala, da cezijev klorid ljudem z rakom ni pomagal.

Neželeni učinki lahko vključujejo drisko, slabost in nepravilen srčni utrip. V nekaterih primerih lahko cezijev klorid povzroči resne, celo smrtno nevarne težave s srcem.

Zeliščna zdravila

Nobeni zeliščni izdelki niso znanstveno potrjeni, da zdravijo ali preprečujejo raka, vendar pa lahko preprečijo, da bi kemoterapija in radioterapija delovali tako dobro, kot bi morali.

Raziskave pa k sreči kažejo, da lahko nekatera zelišča pomagajo ublažiti neželene učinke zdravljenja. Ingver, na primer, lahko olajša bruhanje in slabost.

Zdravilo Black Salve - Cansema

To je pasta, krema ali mazilo iz cinkovega klorida in zelišč. Nekateri pravijo, da je mazilo uspešno proti rakavim tkivom v koži, vendar to ni res.

V resnici mazilo poškoduje vsako kožo, ki se je dotakne. Lahko uniči zgornjo plast, vendar pusti raka spodaj. Ob tem lahko povzroči neželene učinke, kot so okužba in brazgotine.

Megadoze vitamina C

Ideja, da lahko zelo visoki odmerki vitamina C zdravijo raka, se je rodila v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Temeljila je na raziskavah, ki so pokazale, da je to hranilo strupeno za rakave celice.

Toda študije kažejo, da jemanje megadoz vitamina C peroralno (da jih zaužijemo) ne naredi ničesar za ljudi z rakom.

Lahko pa vpliva na delovanje nekaterih kemoterapevtskih zdravil. Dobro je, da raziskovalci preučujejo, ali morda lahko pomagajo injekcije vitamina C.

Amigdalin (Laetril)

To je izvleček iz mareličnih peščic in drugih rastlin. Znan je tudi kot Laetril in vitamin B-17. Človeško telo razgradi amigdalin v strupeno kemikalijo, imenovano cianid.

Nekateri pravijo, da ta strup cilja in ubija rakave celice, vendar študije kažejo, da se sestavina žal ne bori proti raku in lahko povzroči zastrupitev s cianidom.

Neželeni stranski učinki vključujejo glavobole, omotico in morda smrtno nevaren nizek krvni tlak.

Esencialna, eterična olja

To so lahko izvlečki rastlin, kot sta sivka in čajevec. Običajno jih nanesete na kožo ali vdihnete njihov vonj.

Ljubitelji teh olj pravijo, da imajo lastnosti, ki lahko pomagajo proti raku, vendar znanost pravi, da ni tako.

Dobro pa je prebrati, da lahko pomagajo ublažiti vsaj nekatere neželene učinke zdravljenja raka, vključno z anksioznostjo, slabostjo in depresijo.

Pozitivno mišljenje

Raziskave kažejo, da ni povezave med osebnostnimi lastnostmi in možnostmi, da zbolite ali preživite raka.

Pozitiven odnos seveda lahko izboljša kakovost življenja med diagnozo in zdravljenjem. Prav tako vam lahko pomaga bolje živeti z boleznijo in jo lažje obvladovati.

No, mi verjamemo, da vseživljenjski pozitiven odnos do življenja lahko pomaga, da manjkrat zbolimo.

Uporabna kineziologija

To početje v tem primeru temelji na ideji, da so mišice povezane z določenimi organi, mišična oslabelost pa je znak zdravstvene težave na teh območjih.

Uporabni kineziologiji pravijo testiranje mišične moči, nekateri jo uporabljajo za diagnosticiranje bolezni, vključno z rakom, in sprejemanje odločitev o zdravljenju.

Toda nobena znanost tega ne podpira in raziskave kažejo, da ne deluje.

Klistirji

Tekočina, kot je voda ali kava, se splakne skozi debelo črevo. Zagovorniki klistiranja menijo, da to razstruplja debelo črevo in črevesje.

Zagovorniki tudi menijo, da se bo telo bolje borilo proti rakavim celicam, če te organe osvobodite toksinov. Vendar ni dokaza, da lahko klistiranje zdravi raka ali izboljša vaše zdravje.

Če to metodo pogosto uporabljate, lahko povzroči okužbo, dehidracijo ali raztrganje danke. Lahko pa vpliva tudi na ravnovesje elektrolitov v krvi.

Gersonova terapija

Zdravnik Max Gerson je program ustvaril v 40 letih prejšnjega stoletja kot zdravljenje migrene. Zdaj ga nekateri uporabljajo za zdravljenje raka.

Vključuje strog režim pitja 13 kozarcev ekološkega soka vsak dan in uživanje vegetarijanskih obrokov, pripravljenih brez soli, začimb ali olj. Ob tem je treba jemati tudi številne dodatke in se redno klistirati.

Ne samo, da ta program ni koristen za zdravljenje raka, strokovnjaki opozarjajo, da je lahko celo škodljiv, ker lahko telo ostane brez pomembnih hranil.

Ozonska terapija

Ozon je strupena oblika kisika. Osnova za ozonoterapijo je prepričanje, da dodatni kisik otežuje rast tumorjev. Toda ozon nima nobene dokazane medicinske uporabe, vključno z zdravljenjem raka ne.

Lahko pa povzroči resne neželene učinke, kot so vnetje žil, bolečine v prsih in težave s srcem.

Pogovorite se s svojim zdravnikom

Če želite poskusiti katerokoli netradicionalno zdravilo, se najprej pogovorite s svojim zdravnikom.

Lahko vam pomaga razumeti, ali lahko pomaga, in poskrbi, da ne bo povzročilo nevarnih stranskih učinkov.

Pomembno je, da so komunikacijske linije z zdravnikom vedno odprte. Pokazalo se je namreč, da ljudje z rakom, ki so uporabljali alternativna zdravila, pogosteje zavrnejo zdravljenje, ki ga je priporočil zdravnik.

Takih zgodb smo pri Poletu slišali veliko, neposredno iz bolnišnic, kjer se zdravijo ljudje, ki so zboleli za rakom.

O ljudeh, ki izkoriščajo stisko hudo bolnih, si mislimo stvari, ki so prehude, da bi jih zapisali. Žal to niso zgolj mazači, obstajajo tudi bolj sofisticirani načini izkoriščanja šibkosti tistih, ki se v strahu za življenje lovijo za sleherno bilko.

Mi zagotovo prisegamo na medicino zdravega življenjskega sloga in na globoko, a razumno razumevanje narave.

Predvsem pa, preden bo kdorkoli pomislil, da preozko vidimo svet, opozarjamo na stavek z začetka: Čeprav lahko nekatere alternativne terapije pomagajo, mnoge ne delujejo. In pisali smo o slednjih.

*Zapis dr. Jennifer Robinson na MedicineNet je podprt z veliko strokovne medicinske literature.