Nova družinska igra, ki osvaja tudi Slovenijo

Disk golf je vrsta golfa. Igramo ga kot golf, le da namesto palic in žogice uporabljamo diske (neke vrste frizbije). Vsako progo poskušamo odigrati s čim manj meti. Začnemo na izmetni coni (ang: Teepad) in jo zaključimo, ko disk prileti v verige koša. Verige na košu služijo temu, da ustavijo disk. S tem smo zaključili progo in gremo na naslednjo.

Pri igri uporabljamo različne diske, ki različno letijo. Za začetek imamo lahko samo en ali dva diska.

Da bo lažje razumeti in videti igro predlagamo, da se (za prvič) oglasite na brezplačne predstavitve disk golfa, ki jih ponuja, na primer Disk Golf Klub Ljubljana.

To igro lahko igrate sami ali v skupini do 4 oseb. Predlagamo, da ga igrate v dobri družbi. Zagotavljamo vam, da se boste imeli zelo dobro in smeha ne bo manjkalo.

Igrišče za disc golf je dolgo 600 metrov in ima šest košar, v katere je treba spraviti diske oziroma nekoliko prilagojene frizbije. Disk je do košare mogoče vreči večkrat, zmaga pa tisti, ki za met v vseh šest košar porabi najmanj metov.

Igra ni zapletena, za dobre rezultate pa je vendarle potrebnega nekaj znanja.

To je igra, ki v tujini privablja vse več navdušencev doživetij v naravi, saj je ob metanju diskov treba tudi precej prehoditi. Doslej je bilo po vsem svetu urejenih okoli 10.000 tovrstnih igrišč, z igro pa se aktivno ukvarja 55.000 igralcev po vsem svetu.

V Sloveniji in neposredni bližini je takih igrišč malo, sedem. Najbolj znani so v Stožicah, v Planici, kobilarni Lipica, Kopah ...

Disc golf pravila

1. Ne smeti! Prosimo, da progo zapustiš čisto za druge uporabnike.

2. Disc Golf se igra podobno kot golf z žogo, le da se namesto žogic in palic uporablja leteče diske (frizbije). Vsak met šteje in se prišteje končnemu rezultatu. Zmagovalec je igralec z najmanj meti.

3. Prvi met mora biti opravljen iz določenih izmetnih con (tee off-ov).

4. Po prvem metu igralec, katerega disk je najbolj oddaljen od luknje (košare), vedno vrže prvi. Nikoli ne mečite diska, dokler so pred vami igralci in dokler ni pot leta diska popolnoma prazna oziroma da ni v bližini gledalcev ali pohodnikov.

5. Igralec z najmanj meti iz prejšnje luknje meče prvi na naslednji luknji. Disc Golf je častna in kulturna igra, zato boljši igralec igra prvi ter tako olajša neizkušenim boljše prepoznavanje terena.

Disc golf Ljubljana Slovenija. FOTO: Jože Suhadolnik

6. Vsi meti po prvemu metu se izvedejo s stojno nogo za izmetno točko, to je najdlje dosežena točka, ki jo je dosegel prej izvrženi disk. Tudi druga noga mora biti za to točko.

7. Zalet in iztek čez točko izmeta po izmetu diska sta dovoljena, dokler sta izvedena več kot 10 metrov stran od koša. Znotraj diametra 10 metrov okoli koša, se izvaja tako imenovani Putt, kar pomeni, da mora igralec po izmetu ostati v uravnotežnem položaju.

Igrišče za disk golf na Kopah. FOTO: Facebook

8. Disk, ki pristane v notranjosti košare ali v verigah disc golf koša, predstavlja uspešen zaključek te luknje. Disk, ki se ustavi na vrhu ali izven košare, se ne šteje kot zaključek luknje.

9. Met, ki je letel v out polje, se izvaja iz točke, kjer je igralec zapustil igrišče. Za kazen si igralec šteje en met več na tekoči progi. Voda, ceste, parkirišča in zgradbe so običajna golf disk out polja.

10. Bodite vljudni do drugih igralcev. Stojte mirno, medtem ko drugi mečejo in poskusite ostati zadaj ali vsaj izven vidnega polja igralca, ki je v fazi koncentracije na met ali metanj.