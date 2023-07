Novak Đoković je največji zaslužkar v zgodovini tenisa

36-letni teniški zvezdnik je na turnirjih osvojil več denarja kot kateri koli drug igralec v zgodovini tega športa.

Po podatkih, ki jih je predstavil SportsLens.com, je Novak Đoković na vrhu lestvice teniških igralcev vseh časov, z zasluženimi 169,8 milijona dolarjev skupnih nagrad, kar je 30 milijonov dolarjev več od Rogerja Federerja in Rafaela Nadala.

Samo trije teniški igralci so v svoji karieri presegli mejo 100 milijonov dolarjev

Čeprav Novak Đoković že dolgo ne igra za denar, sta mu zadnja zmaga in rekordni 23. naslov na turnirjih za grand slam prinesla nagrado v višini skoraj 2,6 milijona dolarjev, kar je povečalo njegov že tako impresiven zaslužek v karieri.

Njegov najbližji tekmec Rafael Nadal se je s 35 milijoni dolarjev manj uvrstil na drugo mesto lestvice teniških igralcev z največjimi zaslužki. Roger Federer, ki se je lani jeseni upokojil, je v svoji karieri osvojil 130,6 milijona dolarjev denarnih nagrad in se tako uvrstil na tretje mesto na tem seznamu. Sledita Serena Williams in Andy Murray s 94,8 milijona dolarjev oziroma 63,7 milijona dolarjev.

Statistika prav tako kaže, da so Đoković, Nadal in Federer edini trije teniški igralci, ki so v svoji karieri presegli mejo 100 milijonov dolarjev – vseeno pa je Đoković zaslužil približno 30 odstotkov več kot španski in švicarski teniška zvezdnika. Sereni Williams, ki se je prav tako lani upokojila, do tega mejnika manjka le še 5 milijonov dolarjev.

Podatki Statista in ATP tudi kažejo, da je polovica od desetih največjih zaslužkarjev v tenisu žensk, kar dokazuje enak denarni sklad na številnih največjih dogodkih v tem športu. Med prvo deseterico so se poleg Serene Williams uvrstile še njena sestra Venus, Simona Halep, Marija Šarapova in Petra Kvitova.

--> Pred nedavnim sta s soprogo Jeleno postala lastnika vile v srbski regiji Kosmaj, ki je prava oaza miru. Kako je videti njuna vila, si lahko pogledate TUKAJ.