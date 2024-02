Nekatere vitamine je treba zaužiti na prazen želodec, nekaterih pa nikakor ne, pravijo zdravniki

Če jemljete vitamine in prehranske dodatke, morate vedeti, da imajo določen čas uživanja. Zelo pomembno je, da v navodilih za uporabo preberete način in čas uporabe, pravi dr. Dimitar Marinov, docent na Medicinski univerzi Varna v Bolgariji.

Magnezij pomaga pri sprostitvi in spanju, zato ga je najbolje zaužiti po večerji, pravi Marinov.

Melatonin spodbuja spanje, zato ga je treba zaužiti eno do dve uri pred spanjem.

Vitamin C lahko povzroči prebavne motnje, zato ga nekateri raje jemljejo s hrano za lajšanje slabosti ali zaprtja.

Vitamini, ki jih je treba jemati na prazen želodec:

Vodotopne vitamine in minerale bi morali jemati na prazen želodec, ker jih bo vaše telo lažje absorbiralo in presnavljalo, pravi Alana Kessler, registrirana dietetičarka in svetovalka za prehrano v New Yorku.

Vodotopni vitamini vključujejo vitamin C in vse vitamine B. Te vitamine bi morali piti tudi s polnim kozarcem vode za lažjo absorpcijo, pravi Stephensonova.

Ker so ti vitamini najbolj učinkoviti, če jih jemljemo na prazen želodec, jih je najbolje zaužiti zjutraj, dodaja Kesslerjeva.

Drugi vitamini, ki jih je najbolje jemati na prazen želodec, so:

Železo

Nekatera živila, zlasti mlečni izdelki, lahko blokirajo absorpcijo železa. Vitamin C pomaga telesu absorbirati železo, zato je, če jemljete dodatke železa, najbolje, da jih kombinirate z vitaminom C.

Probiotiki

Nekatere vrste probiotikov, ki vsebujejo laktobacile in bifidobakterije, so se izkazale za najučinkovitejše, če jih zaužijemo do 30 minut pred obrokom.

Vitamini, zaužiti z obroki:

Vitamine, topne v maščobi, je treba jemati z obroki. Za pravilno absorpcijo jih je najbolje zaužiti z obroki ali prigrizki, ki vsebujejo maščobe, kot so avokado, jajčni rumenjak ali olivno olje.

Uživanje teh vitaminov s hrano zagotavlja optimalno sproščanje žolča in encimov trebušne slinavke v želodcu, ki so potrebni za absorpcijo v maščobi topnih vitaminov, pravi Marinov.

Vitamin D, vitamin E, vitamin A in vitamin K

Kalcijev karbonat je treba jemati s hrano.

Želodčna kislina, ki nastane med uživanjem hrane, pomaga telesu absorbirati to vrsto kalcija.

Po drugi strani pa lahko kalcijev citrat jemljete s hrano ali brez nje, zato preverite navodila za uporabo, da vidite, kakšno vrsto kalcija vsebuje vaš dodatek, piše Business Insider.

Magnezij

Jemanje magnezija na prazen želodec ima odvajalni učinek in lahko povzroči drisko.

Multivitamini

Vsebujejo vitamine, topne v vodi, in vitamine, topne v maščobi, zato jih zaužijte s hrano, da zagotovite absorpcijo vitaminov, topnih v maščobah.