Napake, ki jih delamo z mandarinami in zakaj še so dobre

Sezona mandarin je. Da, tudi tistih iz doline Neretve. Te so v Sloveniji še najbolj prodajane. No, roko na srce, tudi najboljše so. Tako nam je sporočil tudi zvesti bralec Davor, čisto sveži upokojenec. Njegov prvi izlet s klubom upokojencev je bil, kam pa drugam, če ne na trgatev mandarin v dolino Neretve.

Ker je že celo življenje zagrizen športni rekreativec, nam je podal idejo in opozorilo hkrati. Mandarine so zdrave, zelo zdrave, ampak najprej nekaj kar nas večina redno pozablja.

Pred luščenjem mandarine je priporočljivo, da jo dobro umijete. Tako svetujejo tudi na spletni strani eatthis. Morda se sliši nenavadno, vendar je to pogosta napaka, ki ima lahko resne posledice. Ne smemo pozabiti, da so mandarine uvoženo sadje, ki se iz oddaljenih krajev prevaža v zabojnikih.

Bodimo iskreni, vsem nam je jasno, da čistoča v tovornih boksih ni najboljša, saj kakovostno čiščenje po vsaki pošiljki prevoznikom preprosto vzame preveč časa in denarja. Da bi sadje ohranilo prvotni sijaj, ga običajno poškropijo z vrsto naravne smole, imenovane šelak. Nekateri distributerji za sijaj uporabljajo tudi rastlinski vosek. Ker gre za močne kemikalije, ki lahko pri ljudeh povzročijo alergijske reakcije, je temeljito pranje mandarin nujno. Mandarine pred uživanjem dobro operemo, uporabimo pa lahko tudi sodo bikarbono.

Zakaj je dobro pojesti dve mandarini na dan?

Pozorni pa moramo biti na število mandarin, ki jih čez dan pojemo. Imajo 72 kalorij na 100 gramov, kar je približno teža dveh mandarin. Znano je, da vsebujejo veliko sladkorja. To so enostavni sladkorji, ki se zlahka absorbirajo. Mandarino je najbolje olupiti za zajtrk ali med dvema obrokoma, da občutite vse njene prednosti.

Zakaj so mandarine dobre



Pozimi bomo imeli več imeli energije

Ta citrus je bogat z minerali, ki skupaj omogočajo normalno delovanje živčnega sistema. Med njimi izstopata kalij in magnezij. Vsebujejo tudi vitamine skupine B, in sicer: B1, B3, B6 in B9. So naši zvesti zavezniki v boju z duševno in telesno utrujenostjo.

Manj toksinov v telesu

Mandarine imajo odličen antidetoksikacijski učinek. Z njihovim uživanjem si zagotovimo vlaknine, ki pospešujejo izločanje škodljivih snovi in ​​ohranjajo normalno delovanje telesa.

V športu boste dosegali boljše rezultate

Poleg magnezija in kalija vsebujejo tudi kalcij, preprečujejo mišične krče oziroma blagodejno vplivajo na kosti in sklepe. Poleg tega mandarine, tako kot drugi citrusi, vsebujejo pektin, topno vlakno, ki zmanjšuje napade lakote. Delujejo probiotično, spodbujajo nastanek dobrih bakterij, ki so nenadomestljive, ko gre za naše zdravje in vitalnost.

Adijo prehladi

Vitamin C ima tudi obrambno vlogo v telesu. Če so mandarine redno na vaši mizi, si lahko oddahnete, saj boste manj dovzetni za prehlade, vneto grlo in druge sezonske tegobe.