Nam lahko predelana hrana skrajša življenje?

Po 30-letni študiji je uživanje ultra predelane hrane povezano s tveganjem za prezgodnjo smrt. Študija je analizirala podatke več kot 100.000 zdravstvenih delavcev v Združenih državah, ki niso imeli raka, bolezni srca in ožilja ali sladkorne bolezni.

Od leta 1986 do 2018 so udeleženci vsaki dve leti posredovali informacije o svojem zdravju in življenjskem slogu.

Skupina, ki je zaužila najmanj predelane hrane, je v povprečju zaužila približno tri porcije na dan, večina pa povprečno sedem porcij na dan, ugotavlja študija, objavljena v reviji BMJ.

Tisti, ki so jedli največ, so imeli za 4 odstotke večje tveganje za smrt zaradi katerega koli vzroka, vključno z za 9 odstotkov večjim tveganjem za smrt zaradi nevrodegenerativnih sprememb, so pokazali podatki, poroča CNN.

Povezavo med predelanim mesom in morebitnimi vzroki bolezni so opisali kot »zmerno«, pri čemer so opozorili, da ni bila enako močna med vsemi vrstami predelanih živil.

Ali bi morali postopoma opustiti ultra predelano hrano?

Žita, na primer polnozrnat kruh, prav tako spadajo med ultra predelana živila, vendar vsebujejo različna koristna hranila, kot so vlaknine, vitamini in minerali. Po drugi strani je študija pokazala, da bi se morali ljudje izogibati uživanju nekaterih predelanih živil, kot so predelano meso, s sladkorjem sladkane pijače in tudi potencialno umetno sladkane pijače, ali omejiti njihov vnos.

Kakšna je ultra predelana hrana?

Ultra predelana hrana je hrana, ki je močno predelana in vsebuje sestavine, ki se običajno ne uporabljajo v domači kuhinji. Te sestavine vključujejo aditive, konzervanse, umetna barvila, arome in druge industrijsko predelane snovi.

Ultra predelana hrana je pogosto pripravljena iz rafiniranih sestavin in ima visoko vsebnost sladkorja, soli, nezdravih maščob in dodatkov, medtem ko ima malo hranil, kot so vitamini, minerali in vlaknine.

Primeri ultra predelane hrane:

- industrijsko pripravljene slaščice in peciva

- slaščice, sladke pijače in energijske pijače

- slani prigrizki, kot so čips in krekerji

- predpripravljeni obroki, kot so instant juhe, konzervirane testenine in zamrznjeni obroki

- predelane mesnine, kot so klobase, hrenovke in salame

- različne vrste žitnih ploščic in kosmičev z dodanim sladkorjem

- hitro pripravljene jedi in fast food

Ultra predelana hrana je pogosto narejena tako, da je zelo okusna in privlačna, kar lahko vodi v prenajedanje. Redno uživanje tovrstne hrane je povezano s številnimi zdravstvenimi težavami, kot so debelost, sladkorna bolezen tipa 2, srčno-žilne bolezni in različne vrste raka.

Zaradi tega se priporoča omejevanje uživanja ultra predelane hrane in izbira bolj naravnih, minimalno predelanih živil, kot so sveže sadje in zelenjava, polnozrnati izdelki, pusto meso, ribe, oreščki in semena.

Prehrana je torej najpomembnejša

Raziskovalci so tudi ugotovili, da je najpomembnejši dejavnik pri zmanjševanju tveganja smrti kakovost človekove celotne prehrane.

Če se ljudje prehranjujejo na splošno zdravo, jim ni treba skrbeti. Celoten prehranjevalni vzorec je še vedno prevladujoč dejavnik, ki določa zdravstvene rezultate. Zdrava prehrana je raznolika, s čim več sadja in zelenjave ter polnozrnatih žitaric.

Če vas skrbijo aditivi za živila, izberite živila z nizko vsebnostjo aditivov. Samo bodite pozorni na hranilno vrednost (ultra predelane hrane), ki jo boste uživali.