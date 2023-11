Najzgodnejši simptomi raka, ki jih ignoriramo vsi

Pomembno je, da ne prezrete nenavadnih, novih in nepojasnjenih simptomov. Veliko ljudi ignorira zgodnje simptome raka, zato se o njih pritožijo nestrokovnjakom in se k zdravniku odpravijo šele, ko zadeva postane zelo resna.

Če opazite kakršnekoli spremembe ali simptome, ki vas skrbijo, se posvetujte z zdravnikom, da dobite ustrezno oceno in diagnozo. Še enkrat: večkrat obiščite zdravnika!

Spodaj so nekateri splošni zgodnji simptomi raka, vendar je pomembno poudariti, da se simptomi razlikujejo glede na vrsto raka.

Težave z dihanjem in težave s požiranjem

Eden prvih znakov pljučnega raka, ki se ga bolniki pozneje spomnijo, je težava z normalnim dihanjem. Rak ščitnice lahko povzroči tudi težave z dihanjem, če tumor pritiska na sapnik. Vse težave z dihanjem, ki se nadaljujejo, so razlog za obisk zdravnika.

Težave s požiranjem so povezane z rakom požiralnika in grla, včasih pa je znak pljučnega raka. Hripavost, nižji glas ali občutek, da vas nekaj tišči v grlu, so lahko zgodnji znak raka ščitnice. Enako lahko kaže občutek, da se vam je nekaj zataknilo v sapniku.

Pogoste vročine in okužbe

To je lahko znak levkemije, raka krvnih celic, ki se začne v kostnem mozgu. Levkemija povzroči, da kostni mozeg proizvaja nenormalne bele celice, tako da se telo ne more več boriti proti okužbam. Zdravniki pogosto diagnosticirajo levkemijo šele potem, ko se bolnik pritožuje zaradi povišane telesne temperature, bolečine in gripi podobnih simptomov, ki trajajo dlje časa.

Težave z želodcem

Želodčni krči ali pogoste želodčne težave lahko kažejo na raka debelega črevesa. Mnogi bolniki z rakom debelega črevesa so povedali, da so njihovi zdravniki najprej mislili, da imajo razjedo.

Slabost in utrujenost

Splošna oslabelost in utrujenost sta simptoma različnih oblik tumorjev, zato je pomembno, da opazimo tudi druge simptome.

V vsakem primeru, če se počutite utrujeni brez očitnega razloga in daljše spanje ne pomaga, se posvetujte z zdravnikom.

Nepojasnjena izguba teže

Če opazite, da se kilogrami topijo, pri tem pa niste spremenili načina prehranjevanja ali vadbe, se morate vprašati, zakaj je do tega prišlo. Izguba teže je lahko simptom raka debelega črevesa in drugih tumorjev prebavnega sistema. Kaže tudi na raka, ki se je razširil na jetra, saj vpliva na apetit in sposobnost telesa za odstranjevanje nečistoč.

Spremembe na nohtih

Nepojasnjene spremembe na nohtih lahko kažejo na različne oblike tumorjev. Rjava ali črna črta ali madež pod nohtom lahko kaže na kožnega raka. Nov videz ukrivljenih nohtov lahko kaže na pljučnega raka.

Bledi ali beli nohti lahko kažejo, da jetra ne delujejo, kot bi morala, in včasih kažejo na raka jeter.

Kronična zgaga in občutek sitosti po majhnem obroku

Najpogostejši zgodnji znak raka želodca je zgagi podobna bolečina v zgornjem ali srednjem delu trebuha. Slabše po jedi. Zmotno je, da simptom izgine po zaužitju zdravil proti zgagi, kar vodi k napačnemu sklepu, da gre za manjšo težavo.

Če imate pogoste napade zgage in bolečine v trebuhu ter občutek sitosti po majhnih obrokih, obiščite zdravnika.

Težave s črevesjem

Zaprtje, driska ali druge spremembe blata lahko kažejo na raka. Če traja dlje kot nekaj dni in ni očitnega razloga (nimate gripe ali zastrupitve s hrano), je čas za skrb.

Bolniki z rakom debelega črevesa pogosto poročajo, da opažajo pogostejše blato in občutek, da niso popolnoma izpraznili črevesja. Eden prvih znakov raka trebušne slinavke je mastno blato, ki je pogosto, večje, bolj bledo in bolj neprijetnega vonja kot običajno. To je znak, da telo hrane ne absorbira normalno.