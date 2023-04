Najboljše zdravilo, ki ni tableta

Podatki raziskav, vsakodnevna praksa in lahko bi rekli tudi kmečka pamet nedvomno kažejo, da je telesna aktivnost ključ do zdravja. In sreče.

Vseeno, naša volja se nemalokrat zašibi, ko bi se morali premakniti. In, zelo pogosto, za šport ne najdemo časa. Ja, telesna aktivnost je res naporna?

»Tehnično poročilo« o koristi telesne aktivnosti

Zanimiv pristop k promociji telesne aktivnosti imajo v ZDA. Izdali ao 779 strani dolgo »tehnično poročilo« o številnih koristnih posledicah telesne aktivnosti (Physical Activity Guidelines, 2018). Privlačno branje ponuja že uvod. V tehničnem duhu je jasno napisano, da telesna vadba koristi vsem, ne glede na starost. Pripomore, da živimo bolje, delamo bolje, spimo bolje in smo bolj srečni!

Še več, že v uvodu poudarijo, da za to stanje ni treba nezmerno garati. Ugodni učinki telesne aktivnosti so dostopni vsem! Že zmerna aktivnost izboljša spanje, zmanjša zaskrbljenost, izboljša naše kognitivne sposobnosti in, to pa že kar nekaj časa vemo, zniža krvni tlak in izboljša regulacijo krvnega sladkorja. Če vadimo redno, so učinki tudi dolgotrajnejši. Boljše tabletke ni! Ljudje, ki so telesno aktivni, doživljajo življenje kot bolj kakovostno.

Veliko bolezni lahko preprečimo

Ameriško tehnično poročilo odstira pogled cel spekter bolezenskih stanj, katerih razvoj lahko preprečimo ali zmanjšamo njihovo izraženost, le premakniti se moramo, vsaj zmerno do intenzivno.

Pri otrocih se izboljša zdravje kosti in srčno-žilnega sistema ter zmanjšuje pojav depresije. Seveda je vadba tudi najboljša preventiva debelosti.

Seznam ugodnih učinkov na zdravje pri odraslih je zelo dolg. Redna vadba izboljšuje presnovo in delovanje telesa, zato je manj srčno-žilnih obolenj, manj debelosti in zapletov, vezanih na debelost, manj številnih rakov (mehur, dojka, črevo, endometrij maternice, želodec, požiralnik, ledvice in pljuča). Seznam je impresiven. In če nas ne prepričajo vsi ti ugodni učinki na srce, žile, presnovo, zmanjšanje nekaterih rakov, potem nas bo mogoče s kavča spravila misel na to, da je telesna aktivnost odlična preventiva demence. Pri ljudeh, ki redno vadijo, je demence manj. Ljudi, ki so telesno aktivni, doleti v starosti tudi manj padcev in poškodb, povezanih z njimi.

Zakaj je telesna aktivnost premalo uporabljeno zdravilo

Razlogov, zakaj podcenjujemo učinke telesne vadbe na zdravje, je več in jih bo z razvojem današnje družbe še več. Zdi se, da se bomo vedno manj premikali in vedno bolj buljili v ekrane. Ker je telesna aktivnost naporna, je tudi iluzorno, da bomo posameznika, ki se po službi utrujen zavali na kavč, prepričali, da bo manj utrujen, če bo več vadil. Njemu se, tako na prvo žogo, nikakor ne zdi tako. Če se bo spravil s kavča in šel z otroki igrat nogomet, bo to zanj zelo naporno.

Posplošeno pisanje o ugodnih učinkih telesne vadbe je zato lahko tudi »preveč na papirju«, ko posameznik dobi občutek, da se njega ne tiče. Tisti, ki redno vadijo, pa o tem sploh ne bodo razpravljali, ker si ne zmorejo več predstavljati, da bi bila kakovost njihovega življenja brez telesne aktivnosti dobra.