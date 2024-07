Murva je pozabljen, a tako okusen in zdrav sadež

Murva (Morus alba) je listnato drevo, ki izvira iz Azije, kjer jih uporabljajo za gojenje sviloprejk, ki se hranijo z listjem. Pri nas sta poznani predvsem bela in črna murva, sicer pa je na svetu približno sto vrst te rastline.

Murva je vsestransko sadje z mnogimi zdravstvenimi koristmi, ki jo naredijo odličen dodatek k uravnoteženi prehrani. Zaradi visoke vsebnosti hranil in antioksidantov je lahko koristna za splošno zdravje in dobro počutje.

Uporabljajo se plodovi, listi in celo korenine murve, vse pa ima svoje zdravstvene prednosti. Tukaj je nekaj ključnih zdravstvenih koristi murve:

Visoka vsebnost antioksidantov:

Antocianini. Murve vsebujejo antocianine, ki so močni antioksidanti in pomagajo v boju proti prostim radikalom, kar lahko zmanjšuje tveganje za kronične bolezni, kot so bolezni srca in rak.

Resveratrol. Ta antioksidant, ki ga najdemo tudi v rdečem vinu, lahko pomaga izboljšati zdravje srca in ožilja.

Bogate s hranili:

Murve so dober vir vitamina C, vitamina K in nekaj vitaminov B-kompleksa. Vsebujejo železo, kalcij, kalij in magnezij.

Podpora imunskemu sistemu:

Visoka vsebnost vitamina C krepi imunski sistem in pomaga pri zaščiti pred okužbami.

Regulacija krvnega sladkorja:

Vsebujejo vlaknine, ki pomagajo uravnavati raven krvnega sladkorja, kar je koristno za ljudi s sladkorno boleznijo.

Zdravje prebavnega sistema:

Vlaknine pomagajo izboljšati prebavo in preprečujejo zaprtje. Flavonoidi pomagajo zmanjševati vnetja v telesu, kar je koristno za ljudi s kroničnimi vnetnimi stanji.

Zdravje kosti:

Kalcij in vitamin prispevata k zdravju kosti in lahko pomagata pri preprečevanju osteoporoze.

Zdravje oči:

Vsebujejo vitamin A in druge karotenoide, ki so pomembni za zdravje oči in lahko pomagajo preprečevati degeneracijo makule.

Uporaba murve:

Sveže murve so odličen prigrizek ali dodatek k sadnim solatam in jogurtom. Posušene murve so hranljiv dodatek h kosmičem, granoli in pecivom. Sok murve je osvežujoč in hranljiv napitek. Listi murve se uporabljajo za pripravo čajev, ki imajo lahko dodatne zdravstvene koristi, kot so zniževanje krvnega sladkorja in holesterola.

Murvin sladoled. FOTO: Getty Images

Murvina pita

Poiščite svoj najljubši recept za borovničevo pito in zamenjajte borovnice z murvo. Ne pozabite, da murve niso tako sladke kot borovnice, zato nadev dodajte še malo sladkorja.

Smuti iz murve

Pripravite murvov smuti tako, da v mešalniku zmešate 1 skodelico jogurta, 1/3 skodelice zdrobljenih murvinih jagod, 1 žlico medu in lanena semena.

Granola z murvo

Za pripravo murvine granole boste potrebovali 4 skodelice orehov, ½ čajne žličke soli, ½ skodelice vode, 4 sesekljane datlje, 5 posušenih in nasekljanih marelic, ½ skodelice posušenih murvinih jagod in 1 čajno žličko cimeta.

Sadna solata z murvo

Pripravite svojo najljubšo sadno solato in ji dodajte sveže ali posušene murve, ki ji bodo dale osvežilno, kiselkasto noto.

Murvov sladoled

Popoln murvin sladoled boste dobili, če boste zmešali 400 g kisle smetane s 150 g sladkorja, 300 g stepene smetane in ½ skodelice zdrobljenih murvinih jagod. Ko pripravite sladoledno zmes, jo za 6 ur postavite v zamrzovalnik.