Moški hormon proti tveganju za srčni napad

Pri starejših moških, ki imajo zamašene žile, bi lahko testosteron zmanjševal tveganje za srčni napad, je pokazala študija, ki jo je na vzorcu 755 moških s koronarno srčno boleznijo in nizkim testosteronom, starih med 58 in 78 let, opravil zdravstveni inštitut Intermountain Medical Center Heart Institute iz ameriškega Salt Lake Cityja.

Pri moških s hudo koronarno srčno boleznijo, ki niso jemali testosterona, je bila verjetnost, da bodo utrpeli srčni napad ali kap oziroma da bodo zaradi srčno-žilnega dogodka umrli, 80 odstotkov, višja.

Po letu dni je hujši srčno-žilni dogodek doživelo 64 bolnikov, ki niso jemali hormonskih dodatkov in 21 bolnikov, ki so prejemali testosteron.

Po treh letih je med tistimi, ki niso prejemali hormona, hujši srčno-žilni dogodek doživelo 125 bolnikov, med tistimi, ki so ga, pa 60.

»Kljub temu da študija kaže, da bi lahko moške z nižjo ravnjo hormona, ki imajo koronarno srčno bolezen, zaščitili z nadomestnim testosteronom, gre za opazovalno študijo, ki ne ponuja dovolj dokazov, da bi lahko spremenili priporočila za zdravljenje,« je opozoril kardiolog Brent Muhlestein z inštituta v Salt Lake Cityju. Dodal je, da to utemeljuje potrebo po kliničnih preizkusih, ki bi potrdile rezultate študije.

Trenutno sicer testosteron obravnavajo kot škodljivega za srce, zaradi česar morajo od lani proizvajalci hormonskih dodatkov v ZDA na izdelkih označiti nevarnosti, ki jih povzroča testosteron.