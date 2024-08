Moška težava med kolesarjenjem

Sedenje na sedežu bicikla lahko povzroči stiskanje živcev in žil na za kolesarje najbolj občutljivem področju telesa, ki se imenuje perineum, presredek.

To je območje, predel med anusom in podnožjem penisa. Stiskanje presredka povzroči poškodbo živca, oteklino, insuficienco arterij, kar pomeni pomanjkanje krvnega pretoka in celo okluzijo, blokado krvnih žil, kar lahko pripelje do začasne ali trajne zatrtosti otekline, mravljinčenja, penilne krvne oskrbe, erektilne disfunkcije, impotence, zmanjšanja občutljivosti penisa … bolečine.

Kolesarji imamo večkrat problem omrtvičenega uda. Ne vemo točno, zakaj se to zgodi, vendar smo pomirjeni vsakič, ko se na cilju prekrvavi in oživi.

Narejena je tudi študija. Dlje, ko kolesarimo večja je možnost za mravljinčenje. Študija, ki je preučevala razmerje med kolesarjenjem in erektilno disfunkcijo, je pokazala, da je razširjenost zmerne do hude erektilne disfunkcije skoraj deset odstotna.

Že če kolesarite samo tri ure tedensko, pride do tveganja za razvoj tega stanja. Potem je bila narejena študija med kolesarji, ki na teden prekolesarijo veliko več kot samo tri ure. Kar 61 % kolesarjev je imelo ta problem.

Kako preprečiti omrtvičenje? Zakaj se to dogaja?

Če vprašate urologa, vam bo kolesarjenje enostavno odsvetoval, ker verjetno ne pozna vseh dejstev, ki jih lahko kolesar spremeni na sebi s pomočjo kolesa.

Da, s pomočjo kolesa, da bi ne užalili zdravnikov in njihovega znanja. Do tega stanja pride največkrat zato, ker nimamo na sebi pravih kolesarskih oblačil oz. hlač, še natančneje napisano, pa zaradi tega, ker nimate pravilno nastavljenega kolesa.

Zgodilo se je tudi, da so se mravljinci pojavili zaradi nepravilno nastavljenih ploščic na kolesarskih čevljih, tudi zaradi prenizko nastavljene balance, previsko nastavljenega sedeža, ali zgolj zato, ker vozite za vas preveč togo kolo …

Vzrokov je veliko. Ste izbrali pravi sedež za vašo zadnjico? Nimate pojma o tem? Izbrati pravi sedež je znanost! Vedeti morate, da so vsi vrhunski kolesarski sedeži, vrhunski pa niso nujno tudi pregrešno dragi, narejeni neodvisno od kolesarskih hlač.

Torej, tudi, če bi se vozili brez kolesarskih hlač, to ne bi smelo biti pogubno za zadnjico. Seveda bi bili ožuljeni na določenih predelih, kjer bi se spodnjice drgnile ob telo in sedež, a bi vseeno bila udobnejša vožnja kot z nekakovostnim sedežem.

Izbrati prave kolesarke čevlje je znanost. Pravo kolo? Tudi … Nastavitev kolesa je najpomembnejša, zato preverite svoje stanje pri strokovnjakih.

Kaj pa sama velikost kolesa? Tudi to je lahko razlog, premajhno ali preveliko kolo ni primerno niti za mestno vožnjo kaj šele za resno rekreacijo.