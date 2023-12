Mnogi menijo, da je to najbolj zdravilen sok na svetu

Ob jabolku in brusnici pogosto pozabimo na močan učinek granatnega jabolka. Sok granatnega jabolka je zdrava pijača, ki bi jo morali čim prej uvesti v svojo prehrano zaradi številnih zdravstvenih koristi.

Enostavno ga lahko naredite sami. Dovolj je, da očiščeno granatno jabolko zblendate, nato pa nastali sok precedite.

Granatno jabolko velja za enega najboljših sadežev z vidika zdravstvenih koristi. Tudi raziskave so dokazale številne koristi uživanja soka granatnega jabolka.

Sok granatnega jabolka vsebuje protivnetne lastnosti in antioksidante, ki lahko pomagajo pri preprečevanju raka in drugih bolezni.

Raziskava, objavljena v reviji Advanced Biomedical Research, je pokazala, da lahko sok granatnega jabolka zmanjša oksidativni stres, poškodbe prostih radikalov in peroksidacijo lipidov. Dokazano tudi deluje protirakavo.

Ščiti zdravje srca

Zmerno uživanje soka granatnega jabolka lahko pomaga preprečiti bolezni srca. Sok vsebuje polifenolne snovi, ki pomagajo ohranjati zdravje srca. Raziskava, objavljena leta 2017 v reviji Phytotherapy, je pokazala, da lahko uživanje tega soka zmanjša pogostost in intenzivnost bolečin v prsih, simptomov bolezni srca.

Dobro je za zdravje ledvic

Granatna jabolka vsebujejo kalij, ki lahko pomaga zmanjšati tveganje za nastanek ledvičnih kamnov in ohranja zdravje ledvic. Raziskave so pokazale, da lahko prehrana, bogata z antioksidanti, pomaga zaščititi ledvice, sok granatnega jabolka pa je dragocen vir antioksidantov.

Pomaga vzdrževati želene vrednosti krvnega tlaka

Visok krvni tlak ali hipertenzija je pravzaprav sila, s katero kri pritiska na žile in s tem povečuje tveganje za nastanek bolezni srca. Sok granatnega jabolka vsebuje kompleks ogljikovih hidratov, ki izboljšujejo raven železa v serumu in znižujejo raven krvnega tlaka. Redno uživanje lahko zmanjša tveganje za razvoj hipertenzije.

Pomaga pri hujšanju

Granatno jabolko je bogato z vlakninami in nizkokalorično, zato je odlična izbira za vse, ki želite shujšati. Poleg tega vsebuje tudi polifenole, ki pospešujejo metabolizem in pomagajo telesu, da se znebi odvečne maščobe. In z vzdrževanjem telesne teže v optimalnih mejah pomaga preprečevati in ohranjati pod nadzorom številne bolezni.

Krepi odpornost

Ste nagnjeni k okužbam? Ste pogosto bolni? Granatno jabolko vam lahko pomaga rešiti te težave tako, da okrepi vaš naravni obrambni sistem. Uživanje soka granatnega jabolka, bogatega z antioksidanti in vitaminom C, lahko pomaga okrepiti odpornost in zaščititi pred številnimi boleznimi.

Povečuje plodnost

Ali ste vedeli, da lahko granatno jabolko spodbudi zdravo spolno željo in izločanje folne kisline, ki je potrebna za spočetje? Vsebuje pa tudi antioksidante, ki izboljšajo pretok krvi v endometriju, kar je pomembno za zdravo nosečnost.

Kdaj je najboljši čas za sok granatnega jabolka?

Seveda lahko sok granatnega jabolka pijete kadarkoli, najbolje pa ga je piti zjutraj. Večina hranil se asimilira, ko je želodec prazen. Zato je uživanje na prazen želodec najboljša možnost.

Ali lahko povzroči stranske učinke?

Zmerno uživanje je dobro za zdravje, prekomerno pa lahko povzroči težave. Nosečnice naj ne uživajo izvlečka granatnega jabolka, ker lahko vsebuje lupino sadeža, ki se ne šteje za varno.

Ljudje z drisko naj se izogibajo tudi soku granatnega jabolka ali izvlečku granatnega jabolka. Izogibajo se mu tudi ljudje, ki jemljejo zaviralce ACE, zdravila za uravnavanje visokega krvnega tlaka, zdravljenje srčnega popuščanja in preprečevanje okvare ledvic pri sladkornih bolnikih.

Nekatere študije so pokazale, da ima lahko sok granatnega jabolka enak učinek kot zaviralci ACE, vendar lahko zdravilo naredi premočno.